Ștefan Baiaram a deschis scorul pentru Universitatea Craiova în minutul 30, după o eroare în apărarea celor de la AEK Atena.

Ce au scris grecii după golul lui Ștefan Baiaram

Jurnalistul grec de la Gazzetta.gr, Giorgos Tsakiris, a reacționat la scurt timp după golul marcat de Ștefan Baiaram.

Tsakiris consideră că principalul vinovat pentru golul oltenilor este mijlocașul mexican Orbelin Pineda, care cu câteva momente premergătoare golului a greșit o preluare și i-a lăsat mingea lui Anzor care a trimis balonul în față.

”Mare greșeală a lui Pineda aici, care face cadou o ocazie și un gol pentru Craiova, care o avertizase deja pe AEK.

Pare că AEK trebuie să dea mai multă lățime jocului, ceea ce înseamnă poate că trebuie să schimbe tactica și jucătorii din flancuri”, a scris jurnalistul grec Giorgos Tsakiris.

