Laurențiu Reghecampf, opinie clară în legătură cu Universitatea Craiova: „Le dă acest drept”

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre forma bună pe care o traversează echipa din Bănie și nu s-a ferit să spună că oltenii au șanse la titlu în această stagiune.

„Da, este o echipă solidă și pentru titlu. Ceea ce se joacă în momentul de față și parcursul lor, atât în campionat, cât și în cupele europene, le dă acest drept. Clar, rezultatele sunt de partea lor. Și știi cum este, orice victorie e foarte importantă. Pentru că moralul crește, jocul este unul mult mai bun, ai mult mai puține de rezolvat decât atunci când ai parte de înfrângeri. Deci tot ce se întâmplă la Craiova este pozitiv.

(n.r. – s-a echilibrat și Rădoi) Presiunea e mare. Mai ales la Craiova. Veneau și după meciul acela de la Arad 3-0, 3-3, au fost unele declarații după meciul respectiv, presiune mare și, probabil, de acolo a plecat și ieșirea lui Mirel Rădoi.

Este normal în momentul în care câștigi și echipa joacă bine și când tot ce pregătești la antrenamente se vede la meci, este normal să fii mult mai calm și mult mai controlat. Cred eu că pentru ei cel mai important lucru e să se califice. Și dacă vor reuși acest lucru, cu toate că va fi un meci dificil, va fi greu cu Craiova la tot ce se va întâmpla în campionat”, a spus Laurențiu Reghecampf, conform Fanatik.ro.

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul de acasă cu Petrolul, de duminică, de la ora 18:30. Partida din etapa a șaptea din Superliga se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

