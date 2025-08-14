Fostul principal de la FCSB a dezvăluit că "Reghe" l-a contactat în vara anului 2023 pentru a-i fi din nou secund la Universitatea Craiova.



Petrea și Reghecampf au format un tandem de succes timp de aproape un deceniu, între 2011 și 2020, perioadă în care au lucrat împreună la cluburi precum Steaua (ulterior FCSB) , Al-Hilal , Litex Lovech și Al-Wasl.



"Să mă mai aștepte puțin"



Totuși, Petrea a fost nevoit să refuze propunerea venită în 2023, imediat după despărțirea sa de Universitatea Cluj. Motivul a fost unul personal, legat de starea sa de spirit de la acel moment.



"A fost o propunere din partea lui Laurențiu când am plecat atunci de la Universitatea Cluj. Doar că oferta a venit prea repede și eu eram încă afectat de ceea ce s-a întâmplat acolo. M-am văzut nevoit să-i spun să mă mai aștepte puțin, nu eram pregătit pentru pasul acela. După care, am avut alte priorități și nu am ajuns să mai colaborăm", a spus Toni Petrea, pentru Digisport.



În ciuda experiențelor ca antrenor principal la FCSB , Chindia și U Cluj, Petrea nu exclude revenirea în rolul de "secund" și insistă că nu poartă pică nimănui.



"Niciodată să nu spui niciodată și nu m-am dus pe această pistă de principal. Dacă mi se oferă o oportunitate bună, cu mare drag. Nu am zis niciodată că nu voi mai colabora cu x sau cu y. Aici nu este vorba doar despre Laur", a adăugat Petrea.



Mai mult, acesta i-a luat apărarea lui Reghecampf în privința deciziei de a antrena în Sudan, la Al-Hilal, criticând valul de comentarii negative apărute în spațiul public. "Am văzut că toată lumea își dă cu părerea, dar nu este normal. Și eu sunt antrenor și știu ce înseamnă să stai pe margine o perioadă. Nu e normal să criticăm o decizie de a merge la o anumită echipă. Eu îi urez mult succes", a transmis Petrea.

