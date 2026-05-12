EXCLUSIV Lovitura pregătită de U Cluj dacă ia titlul și cupa!

Parcursul excelent din acest sezon le-a dat curaj șefilor clubului.

Universitatea Cluj are parte de un sezon incredibil, în care poate câștiga Superliga României, dar și cupa!

În ceea ce privește lupta din campionat, atât în sezonul regular, cât și în play-off, Jovo Lukic (27 de ani) a fost printre oamenii de bază. Bosniacul a fost adus liber de contract, vara trecută, de la Universitatea Craiova.

Oltenii l-au cumpărat din Bosnia, de la Banja Luka, pentru 400,000 de euro, în toamna lui 2024. Lukic are evoluții excelente în actuala campanie, iar până acum și-a trecut în cont 20 de reușite (18 în campionat, una în Cupa României și una în Conference League) în 37 de partide (31 în Liga 1, patru în Cupa României și două în Conference League).

U Cluj îl va ceda pe Jovo Lukic pe mulți bani!

Bosniacul a fost legitimat, de-a lungul anilor, la ”U” Cluj, Universitatea Craiova, Banja Luka, FK Krupa, Zvijezda și Sloga Doboj, dar pasul cel mare în carieră îl poate face în vară, când este posibil să plece din Ardeal!

Din informațiile Sport.ro, întrebările grupărilor interesate, legate de atacantul bosniac, sunt tot mai frecvente, iar Universitatea Cluj nu pare dispusă să ”elimine” varianta plecării lui Lukic. Din contră!

Se pare că oamenii din conducere iau în calcul acest aspect, dar totul depinde și de cum se va termina acest sezon. Dacă ardelenii vor realiza eventul, atunci vor solicita mai mulți bani, în schimbul lui Lukic. Pentru că se vor gândi și la evoluțiile pe care ar putea să le aibă în cupele europene.

Astfel, se va vorbi poate de o sumă de peste două milioane de euro, în schimbul căreia va pleca bosniacul de la Cluj. În altă ordine de idei, Universitatea ar putea să mai scadă din pretenții, dar nu este dispusă să accepte, totuși, mai puțin de un milion de euro.

Ținând cont de randamentul lui Jovo Lukic, Universitatea Cluj pune preț și pe interesul jucătorului, care ține să ajungă la mai bine. Pe de altă parte, Universitatea vrea să și profite de pe urma evoluțiilor atacantului și să aducă în conturi o sumă cât mai mare de bani.

