Sosit la Vejle vara trecută, Pitu a avut o experiență de uitat în Danemarca. Fostul jucător al lui Gică Hagi de la Farul a evoluat în doar 12 meciuri, a marcat 4 goluri (toate în Cupă), iar din decembrie nu a mai intrat în planurile primei echipe.

Deși a fost exclus din lot, Pitu nu a schimbat echipa în iarnă și și-a dus contractul la bun sfârșit. Vejle, ultima clasată din Danemarca, este retrogradată matematic.

În weekend, înaintea partidei cu Fredericia (2-0), Vejle a anunțat că șapte jucători aflați la final de contract se vor despărți de club. Printre ei și Alexi Pitu.

"Cu ocazia ultimului meci al sezonului pe teren propriu, Vejle le mulțumește lui Mads Enggård, Valdemar Lund, Tobias Haahr, Anders K. Jacobsen, Damian van Bruggen, Luka Latsabidze și Alexi Pitu pentru eforturile depuse la club, cu ocazia expirării contractelor acestora", a transmis clubul danez.

Format la Farul Constanța, Alexi Pitu a fost vândut în ianuarie 2023 la Bordeaux pentru două milioane de euro. După doi ani, fostul internațional U21 a semnat cu o altă formație din Ligue 2, USL Dunkerque, unde a jucat doar pentru șase luni.