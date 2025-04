Ultimele două obiective ale vetereanului croat sunt să se retragă din activitate de la Real Madrid și să joace ultima dată pentru Croația la Cupa Mondială din 2026, dar doar unul ar putea să fie îndeplinit.



Modric poate primi peste 30 de milioane de euro pe an în Qatar!

Luka Modric așteaptă o ofertă de prelungire pe un sezon a înțelegerii cu Real Madrid, așa cum s-a întâmplat la finalul stagiunii trecute, dar agenții săi au decis să poarte negocieri preventive cu Al-Arabi SC, ocupanta locului al nouălea din Qatar Stars League. Valorosul mijlocaș central dorește să joace cu naționala Croației la Cupa Mondială din 2026, dar selectarea sa de către Zlatko Dalic nu va putea fi posibilă, dacă nu va avea meciuri în picioare. De asemenea, Modric are un salariu anul de 10.5 milioane de euro, dar ar fi momit cu o remunerație triplă în Qatar.



Clubul din Doha este înființat în 1952, câștigând Qatar Stars League de șapte pri (ultima dată în 1997) și Emir of Qatar Cup de nouă ori (ultima dată în 2023), jucând finala Asian Club Championship (1994-1995) și câștigând Qatar - UAE Super Cup (2023-2024). Echipa este antrenată de spaniolul Yeray Rodriguez și din lot fac parte stanierii Marco Veratti (Italia), Abdou Diallo (Senagal), Youssef Msakni (Tunisia), Simo Keddari, Rodri Sanchez (Spania), Joao Pedro (Brazilia), Isaac Lihadji (Franța), Yazan Al-Naimat (Iordania) și Ghazy Fawwaz Arkhan (Indonezia).



Modric e unul dintre cei mai buni mijlocași ai generației sale

Luka Modric va împlini 40 de ani pe 9 septembrie 2025. Este este născut la Zadar și s-a format la juniorii cluburilor NK Zadar și Dinamo Zagreb. La nivel de seniori a ecvoluat pentru Dinamo Zagreb (2003, 2005-2008), Zrinjski Mostar (2003-2004 / împrumutat), Inter Zapresic (2004-2005 / împrumutat), Tottenham Hotspur (2008-2012) și Real Madrid (2012-2025). Are 186 de meciuri și 27 de goluri pentru naționala de seniori a Croației, cu care a participat la CM 2006 (grupe), Euro 2008 (sferturi de finală), Euro 2012 (grupe), CM 2014 (grupe), Euro 2016 (optimi de finală), CM 2018 (finală), Euro 2020 (optimi de finală), CM 2022 (locul 3) și Euro 2024 (grupe).



În palmares are Champions League (x6), Supercupa Europei (x5), FIFA Club World Cup (x5), FIFA Intercontinental Cup (2024), La Liga (x4), Copa del Rey (x2), Supercopa de Espana (x5), Prva HNL (x3), Cupa Croației (x2), Croatian Super Cup (1), o finală de Nations League (2022-2023), Croatian Footballer of the Year (2007, 2008, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), UEFA Champions League Midfielder of the Season (2016-2017, 2017-2018), UEFA Men's Player of the Year Award (2017-2018), The Best FIFA Men's Player (2018), Ballon d'Or (2018), Golden Foot (2019), Marca Leyenda Award (2022), FIFA World Cup Golden Ball (2018) și includerea în UEFA European Championship Team of the Tournament (2008), IFFHS World Team of the Decade (2011-2020), IFFHS UEFA Team of the Decade (2011-2020), UEFA Champions League Squad of the Season (x5), FIFA FIFPRO World 11 (x6), La Liga Team of the Season (x3) și FIFA World Cup Dream Team (2018).



Foto - Getty Images