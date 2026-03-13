36 de ore „de chin” pe săptămână: la ce se expune Nicolae Dică. Decizie de viață în contrast total cu Ion Țiriac

Dezvoltator imobiliar, Nicolae Dică traversează o „fereastră” de incertitudine în cariera de antrenor, despre al cărei început nu se declară mulțumit.

Triplu campion al României, Dică recunoaște, într-un interviu acordat lui Costin Ștucan că „fotbalul i-a oferit tot ce are, dar rămâne și o pasiune” intensă, care îl face să continue în acest domeniu.

Nicolae Dică postește 36 de ore consecutive, săptămânal

Doar că, pentru a fi pregătit de marea performanță, Nicolae Dică a rămas, până în ziua de astăzi, cu obiceiuri de sportiv profesionist.

Postește timp de 36 de ore, săptămânal, expunându-se unui proces de înfometare menit să îi îmbunătățească nivelul calității vieții.

Dică postește de marți-seara până joi-dimineața

„Nu renunț nicio zi la sală. În jur de o oră durează antrenamentul. Alerg 3-4 kilometri pe bandă și, zilnic, lucrez brațe, spate, picioare, piept, depinde,” s-a confesat Nicolae Dică, în podcastul iAmȘtucan.

Cum arată meniul zilnic al lui Nicolae Dică, la 45 de ani

„Când eram jucător, nu mâncam micul-dejun. Îl săream. Am început să mănânc micul-dejun, iar ouăle sunt baza, pentru mine. Le mănânc fierte, ochiuri, omletă, în funcție de poftă.

La prânz, mănânc carne - pui, curcan, porc, vită - cu salată, iar seara încerc să nu mai mănânc carne.

La cină am o supă, o salată, sau, uneori, pește, dacă aleg o carne. De un an și ceva, am 36 de ore în care - de marți-seară, până joi-dimineața - nu mănânc nimic. Doar beau apă.

Îmi dă energie. Mă și antrenez în această perioadă. Fac asta pentru mine, pentru sănătate. Nu să slăbesc. Am început cu 16 ore, 24 de ore, iar, după aceea, am trecut la 36 de ore,” s-a destăinuit Nicolae Dică, în această emisiune.