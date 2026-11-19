Viktoria Berlin are peste 1.600 de fotbaliștii legitimați la toate nivelurile

FC Viktoria Berlin are peste 1.600 de membri activi, repartizați în aproximativ 65 de echipe, fiind recunoscută ca având cea mai mare secție de fotbal din Germania, capitol la care surclasează superputeri precum Bayern Munchen, Borussia Dortmund sau VfB Stuttgart. Clubul administrează echipe masculine și feminine de seniori și juniori. Acesta nu este însă clubul cu cel mai mare număr de jucători afiliați din lume, această onoare fiind deținută de IF Brommapojkarna (Suedia), care are peste 4.000 de jucători legitimați și peste 250 de echipe înscrise în competiții.

Echipa masculină principală de seniori evoluează în Berlin-Liga (Liga 6 / după retrogradare din NOFV-Oberliga Nord), iar cea feminină în 2.Frauen-Bundesliga Nord (Liga 2 / locul 5 în sezonul precedent). Ultimul jucător cu cetățenie română care a evoluat pentru această echipă a fost Oleg Skakun (22 de ani), atacantul născut la Cernăuți care se află acum sub contract cu FC Kaiserslautern.

Clubul, înființat în 2013 prin fuziunea altor echipe mai vechi

FC Viktoria Berlin (pe numele oficial Fussball-Club Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof e.V.) activează în localitatea Lichterfelde din cartierul berlinez Steglitz-Zehlendorf. Clubul a fost înființat în iulie 2013, prin fuziunea altor două echipe mai vechi, respectiv BFC Viktoria 1889 (1889 / sub denumirea Berliner Thorball- und Fussballclub Viktoria) și Lichterfelder FC (1892, sub denumirea FV Brandenburg). La momentul fiziunii, ultima dispunea de 1.300 de membri și avea cel mai mare departament de juniori din Germania.

Scopul acțiunii a fost să apară un club de calibrul celor de la Hertha Berlin și Union Berlin. În capitala Germaniei mai activează BFC Dynamo Berlin și Tennis Borussia Berlin, dar și echipele etnice TuS Makkabi Berlin (Israel), Turkiyemspor Berlin, Berlin Turkspor (Turcia), BSG Empor HO Berlin (Polonia) și SD Croatia Berlin (Croatia).

Arena sa a purtat numele lui Adolf Hitler, între 1933 și 1945

Echipa evoluează pe Lichterfelde Stadium (4.300 de locuri), o arenă inaugurată în 1929, care între 1933 și 1945 a purtat numele Adolf Hitler Stadium și a fost folosit ca locație de antrenament pentru JO 1936.

Echipa are în palmares Berlin-Liga (2006 - masculin / 2005 - feminin), Berliner Landespokal (1984, 1998 - masculin / 2010, 2013 - feminin), Sepp Herberger Cup (1990, 2003), Grunes Band fur vorbildliche Talentforderung im Verein (2004 / juniori), Stern des Sports in Bronze (2006, 2008) și Team of the year of Landessportbund Berlin (2008).

Foto - FC Viktoria 1889 Berlin (FB)