Până la înregimentarea lui Petru Popescu de către FCSB, FC Voluntari l-a transferat astăzi pe un alt atacant internațional moldovean, Marius Muntean.

Transferul a fost înregistrat oficial azi pe platforma FRF.

Marius Muntean, noul jucător al lui FC Voluntari

Muntean, în vârstă de 21 de ani, fost internațional de juniori, provine de la CSF Spartanii-Sportul Selemet și în urmă cu exact un an, în noiembrie 2025, chiar a fost adversarul lui Petru Popescu într-un halucinant Spartanii-Sportul - Petrocub Hîncești 0-8 din Super Liga Moldovei (etapa cu numărul 21)!

Interesant este că acea partidă a fost singura din cariera lui Muntean în care el a jucat titular într-un meci din prima ligă.

Rămâne acum de văzut dacă Muntean va fi folosit la Voluntari în Superligă sau la satelitul care evoluează în Liga 3.

VIDEO Caseta și rezumatul meciului de pomină Spartanii - Petrocub 0-8, cu 80 de spectatori prezenți

CSF Spartanii-Sportul - Petrocub 0-8

Au marcat: Ion JARDAN (2, 26, 36), Teodor LUNGU (9), Vladimir AMBROS (12), Petru POPESCU (42), Nicolae ROTARU (66), Maxim COJOCARU (77)

30 noiembrie. Suruceni. Stadionul Sătesc. Spectatori: 80

Arbitru: Denis IVLEV. Asistenți: Vitalii TERZI și Mihail PERCIULEAC. Al 4-lea oficial: Roman JITARI

Cartonașe galbene: Andrian SOSNOVSCHI, antrenor (57) / Vadim DIJINARI (27), Teodor LUNGU (74)

CSF Spartanii-Sportul: 1.Daniel VÎRLAN, 3.Dan PROASPĂT, 4.Mihail ȚARANU, 5.Andrei SOSNOVSCHI, 7.Pavel NAZARI (2.Daniil ȘEVCENCO, 46), 8.Ganiu Abiodun OLANIYAN, 10.Leonardo BULMAGA (15.Stanislav SARAIN, 67), 11.Marius MUNTEAN (19.Mihail SAVA, 67), 13.Ruslan HARB (24.Alexandru MACARI, 75), 18.Alex GUTIUM, 33.Danu SPĂTARU (17.Maxim DANILOV, 46)

Rezerve: 12.Roman GRYGORYAN

Antrenor: Andrian SOSNOVSCHI

Petrocub Hîncești: 1.Silviu ȘMALENEA, 3.Cătălin CUCOȘ, 9.Vladimir AMBROS (24.Ovidiu DAVID, 67), 11.Serghei PLATICA, 15.Petru POPESCU (19.Nicolae ROTARU, 63), 23.Mihai LUPAN (13.Maxim COJOCARU, 63), 27.Vadim DIJINARI (8.Dumitru DEMIAN, 74), 37.Dan PUȘCAȘ (17.Cristian PĂSCĂLUȚĂ, 74), 39.Teodor LUNGU, 79.Victor BOGACIUC, 90.Ion JARDAN

Rezerve: 4.Victor BURUIANĂ, 6.Ion DANILOV

Antrenor: Shota MAHARADZE