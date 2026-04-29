Acest omagiu, adus în timpul unui meci fără nicio influenţă asupra clasamentului, îl va face pe portar cel mai în vârstă jucător din istoria fotbalului spaniol.

CD Colunga, omagiu pentru Mateos Gonzalez

Mateos Gonzalez îşi va pune din nou mănuşile la câteva decenii după ce le-a agăţat în cui. La 70 de ani, spaniolul se pregăteşte să joace un meci oficial în divizia a cincea din Spania, pentru echipa CD Colunga.

Conducerea formaţiei respective a decis să-l folosească pe Gonzalez în penultimul meci al sezonului împotriva lui Praviano, duminică. „Acesta nu este nici un record, nici o curiozitate. Este un omagiu”, a scris clubul într-o postare pe Instagram.

Record în fotbalul spaniol pentru Gonzalez

Acest omagiu îl va face însă pe Mateos Gonzalez să intre în istoria fotbalului spaniol, deoarece va deveni cel mai în vârstă jucător care a jucat un meci oficial în Spania.

„Mă voi antrena cu ei săptămâna aceasta şi nu ştiu încă dacă voi juca 90 de minute, prima repriză sau doar câteva minute”, a explicat el pentru ziarul spaniol „Las Provincias”.

Indiferent de performanţa lui Gonzalez, aceasta nu va avea niciun impact asupra sezonului lui CD Colunga.

Cu două etape rămase de jucat, clubul asturian se află pe locul 10 din 18 în Grupa 2 a diviziei a cincea spaniole şi este matematic ferită de retrogradare, fără a avea nici şanse să promoveze.

