Totul a început de la derby-ul din Champions League dintre Barcelona și Atletico Madrid, partidă câștigată de echipa lui Diego Simeone cu scorul de 2-0.

Spaniolii anunță: Istvan Kovacs nu va mai arbitra în Champions League în acest sezon

Centralul român s-a aflat la centru și a ieșit în evidență la două faze controversate.

În minutul 44, la o intrare dură a lui Pau Cubarsi asupra lui Giuliano Simeone din postura de ultim apărător, Istvan Kovacs i-a arătat doar cartonașul galben jucătorului de la Barcelona, însă centralul român a revenit asupra deciziei după intervenția VAR și l-a eliminat direct pe fundașul catalanilor.

Ulterior, în actul secund, jucătorii Barcelonei au cerut penalty, după o fază ciudată petrecută în careul lui Atletico, atunci când portarul Juan Musso i-a pasat lui Marc Pubill, iar fundașul a oprit balonul cu mâna. Kovacs a considerat că mingea nu era pusă în joc și nu a dictat penalty pentru catalani, motiv pentru care a fost pus la zid de Hansi Flick, dar și de specialiștii în arbitraj din Spania.

Barcelona a depus oficial o plângere împotriva lui Istvan Kovacs la UEFA, iar presa din Spania a anunțat la unison că centralul român nu va mai arbitra în Champions League în acest sezon. Este important de precizat însă că nu a venit niciun anunț oficial în acest sens.

Jurnalistul iberic Isaac Fouto a spus la emisiunea El Partidazo de Cope că: ”Arbitrul de ieri nu va mai arbitra în acest sezon, dar din cauză că nu l-a eliminat direct pe Cubarsi”.