Real Madrid s-a mai despartit de un jucator! Fotbalistul imprumutat de Florentino Perez unei alte echipe din La Liga

Realul a imprumutat cel de-al treilea portar.

Pana sa-i aduca un inlocuitor pentru Ronaldo, Florentino Perez este mai preocupat sa cedeze jucatori. Andriy Lunin, al treilea portar al formatiei de pe Bernabeu, a fost imprumutat la Leganes.

Portarul in varsta de 19 ani urmeaza sa evolueze pentru Leganes pana in vara lui 2019. Acesta nu avea nicio sansa in fata "greilor" Courtois si Navas.

Interesant este faptul ca Lunin a ajuns la Madrid chiar in aceasta vara, cand a fost cumparat de la Zorya pentru 8,5 milioane de euro plus bonusuri in valoare de 4 milioane de euro.

Lunin este al 5-lea fotbalist imprumutat de Real in aceasta vara dupa Kovacic, Theo Hernandez, Achraf Hakimi, Martin Odegaard si Raul de Tomas.