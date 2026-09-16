OFICIAL A venit nota de plată! Suspendare și amendă usturătoare pentru Andre Duarte după ce l-a lovit în figură pe Andrei Mărginean

A venit nota de plată! Suspendare și amendă usturătoare pentru Andre Duarte după ce l-a lovit în figură pe Andrei Mărginean Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andre Duarte și Cătălin Cîrjan și-au aflat sancțiunile după incidentele din derby-ul dintre Dinamo și FCSB. Comisia de Disciplină a FRF a analizat cartonașele roșii primite de cei doi și a anunțat pedepsele.

TAGS:
andre duarteFCSBDinamoCatalin CirjanComisia de Disciplina
Din articol

Andre Duarte a fost eliminat în minutul 31, după un conflict cu Andrei Mărginean. Arbitrul Istvan Kovacs a lăsat inițial jocul să continue, însă a fost chemat la monitorul VAR și a revăzut faza. După analiza imaginilor, centralul i-a acordat fundașului de la FCSB cartonașul roșu direct.

Suspendare și amendă usturătoare pentru Andre Duarte

În timpul conflictului, Mărginean l-a împins în piept pe Duarte, iar fotbalistul roș-albaștrilor a reacționat și l-a lovit cu palma peste față. Jucătorul lui Dinamo a primit cartonașul galben pentru comportamentul său.

  • Vlcsnap 2026 09 05 21h01m37s526
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Comisia de Disciplină a decis ca Duarte să primească o suspendare de două etape și o amendă de 8.000 de lei.

„În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Lourenco Duarte (FC FCSB) cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 8.000 lei”, se arată în decizia FRF.

Cătălin Cîrjan a primit o suspendare de o etapă și o amendă de 740 de lei. Căpitanul lui Dinamo și-a ispășit deja pedeapsa, după ce nu a fost în lot pentru partida cu Csikszereda.

Și clubul Dinamo a fost sancționat de Comisia de Disciplină. „Câinii” au primit un avertisment și o amendă de 5.000 de lei.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ANAF a demarat Operațiunea FOCUS în toată țara. La ce trebuie să se aștepte cei care au afaceri
ANAF a demarat Operațiunea FOCUS în toată țara. La ce trebuie să se aștepte cei care au afaceri
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
ULTIMELE STIRI
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Nu e glumă! Ivorian din liga a doua, convocat la naționala Italiei pentru debutul în Nations League
Nu e glumă! Ivorian din liga a doua, convocat la naționala Italiei pentru debutul în Nations League
„E mai ușor!” Victor Angelescu știe ce s-a schimbat la Rapid după numirea lui Daniel Pancu: „E printre singurii rămași”
„E mai ușor!” Victor Angelescu știe ce s-a schimbat la Rapid după numirea lui Daniel Pancu: „E printre singurii rămași”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”

Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”

Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”

Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”

Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu

Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu

Reacția francezilor după ce au aflat că Bucureștiul a obținut finala Europa League în detrimentul Parc des Princes

Reacția francezilor după ce au aflat că Bucureștiul a obținut finala Europa League în detrimentul Parc des Princes

Mihai Rotaru, optimist după marea veste de la UEFA: "Vom crește și putem trimite o echipă în semifinalele Europa League"

Mihai Rotaru, optimist după marea veste de la UEFA: "Vom crește și putem trimite o echipă în semifinalele Europa League"



Recomandarile redactiei
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Cine este noul număr 7 de la FCSB, după plecarea lui Octavian Popescu
Cine este noul număr 7 de la FCSB, după plecarea lui Octavian Popescu
Nota primită de Ionuț Radu după ce a fost învins de echipa lui Florin Tănase în Europa League
Nota primită de Ionuț Radu după ce a fost învins de echipa lui Florin Tănase în Europa League
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Alte subiecte de interes
Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro
Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro
Dorința lui Gigi Becali a fost îndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
Dorința lui Gigi Becali a fost îndeplinită! Se face primul transfer al iernii la FCSB
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

stirileprotv Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

stirileprotv Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

stirileprotv Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!