În timpul conflictului, Mărginean l-a împins în piept pe Duarte, iar fotbalistul roș-albaștrilor a reacționat și l-a lovit cu palma peste față. Jucătorul lui Dinamo a primit cartonașul galben pentru comportamentul său.

Andre Duarte a fost eliminat în minutul 31, după un conflict cu Andrei Mărginean . Arbitrul Istvan Kovacs a lăsat inițial jocul să continue, însă a fost chemat la monitorul VAR și a revăzut faza. După analiza imaginilor, centralul i-a acordat fundașului de la FCSB cartonașul roșu direct.

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Comisia de Disciplină a decis ca Duarte să primească o suspendare de două etape și o amendă de 8.000 de lei.

„În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Lourenco Duarte (FC FCSB) cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 8.000 lei”, se arată în decizia FRF.

Cătălin Cîrjan a primit o suspendare de o etapă și o amendă de 740 de lei. Căpitanul lui Dinamo și-a ispășit deja pedeapsa, după ce nu a fost în lot pentru partida cu Csikszereda.

Și clubul Dinamo a fost sancționat de Comisia de Disciplină. „Câinii” au primit un avertisment și o amendă de 5.000 de lei.