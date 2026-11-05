Universitatea Craiova se va duela cu Egnatia în etapa a 3-a din grupa unică din UEFA Conference League. Meciul este programat joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00.

Silviu Lung, verdict despre concurența portarilor de la Universitatea Craiova

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 5 noiembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog în direct cu Silviu Lung.

Pavlo Isenko este pe punctul de a reveni după accidentarea de sezonul trecut, astfel că Filipe Coelho are în față o problemă serioasă: trei portari excelenți se luptă pentru postul de titular.

Silviu Lung a comentat această situație, declarând că a fost inițial surprins de suma vehiculată pe transferul lui Răzvan Sava. În contextul revenirii lui Isenko, fostul mare internațional e de părere că tot Popescu va fi numărul 1, ca mai apoi să fie variantele Sava și Isenko.

„(n.r. - Cum vi se pare situația portarilor de la Craiova?) Prima dată am fost surprins, se vehicula că s-au dat pe Sava 2,5 milioane de euro. Când dai atâția bani pe un portar, înseamnă că trebuie să îl joci titular. Abia acum m-am lămurit, când s-a aflat că e împrumutat. Cu Popescu s-a câștigat Cupa și campionatul, iar el a fost titular, a avut evoluții constant bune.

Răzvan a jucat câteva meciuri, dar când a jucat nu era cel mai bun prim 11 pe care îl avea Craiova. Dacă luăm strict evoluțiile lui, nu a greșit la goluri.

Era clar că trebuiau alți doi portari cu o anumită experiență, cum Isenko era accidentat. Probabil că ușor, ușor va reveni și Isenko după accidentare. Nu îi va fi ușor! La un portar este foarte greu să îți revii după un accident al ligamentelor încrucișate”, a declarat fostul portar la VOYO SPORT LIVE.