VIDEO EXCLUSIV Răzvan Sava, OUT de la Universitatea Craiova?! „Îmi pare rău de el”

Răzvan Sava, OUT de la Universitatea Craiova?! „Îmi pare rău de el” Fotbal intern
SPORT.RO
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Silviu Lung a analizat lotul de care dispune Universitatea Craiova.

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Universitatea Craiova se va duela cu Egnatia în etapa a 3-a din grupa unică din UEFA Conference League. Meciul este programat joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00.

Silviu Lung, verdict despre concurența portarilor de la Universitatea Craiova

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 5 noiembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog în direct cu Silviu Lung.

Pavlo Isenko este pe punctul de a reveni după accidentarea de sezonul trecut, astfel că Filipe Coelho are în față o problemă serioasă: trei portari excelenți se luptă pentru postul de titular.

Silviu Lung a comentat această situație, declarând că a fost inițial surprins de suma vehiculată pe transferul lui Răzvan Sava. În contextul revenirii lui Isenko, fostul mare internațional e de părere că tot Popescu va fi numărul 1, ca mai apoi să fie variantele Sava și Isenko.

„(n.r. - Cum vi se pare situația portarilor de la Craiova?) Prima dată am fost surprins, se vehicula că s-au dat pe Sava 2,5 milioane de euro. Când dai atâția bani pe un portar, înseamnă că trebuie să îl joci titular. Abia acum m-am lămurit, când s-a aflat că e împrumutat. Cu Popescu s-a câștigat Cupa și campionatul, iar el a fost titular, a avut evoluții constant bune.

Răzvan a jucat câteva meciuri, dar când a jucat nu era cel mai bun prim 11 pe care îl avea Craiova. Dacă luăm strict evoluțiile lui, nu a greșit la goluri.

Era clar că trebuiau alți doi portari cu o anumită experiență, cum Isenko era accidentat. Probabil că ușor, ușor va reveni și Isenko după accidentare. Nu îi va fi ușor! La un portar este foarte greu să îți revii după un accident al ligamentelor încrucișate”, a declarat fostul portar la VOYO SPORT LIVE.

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Răzvan Sava, pe picior de plecare de la Universitatea Craiova?!

Răzvan Sava a fost cooptat în mercato de vară la Universitatea Craiova, însă aventura sa în Bănie ar putea fi una de scurtă durată. Silviu Lung e de părere că portarul, în condițiile în care este împrumutat, ar putea pleca. Motivul? Sava are nevoie de minute, iar concurența postului de la olteni i-ar putea încetini ascensiunea în carieră.

„Probabil că Sava va pleca, asta în condițiile în care este împrumutat. Îmi pare sincer rău, este un portar talentat, a apărat și în campionatul italian. În locul lui, și eu aș pleca mai departe. 

La o echipă trebuie să fie un portar titular, iar un portar foarte bun care să fie rezervă. Unde sunt 2-3 și concurența este foarte mare, riști ca ei să intre cu frică și să greșească. Eu cred că un portar trebuie să aibă continuitate. Dacă crezi în el, trebuie să îl bagi și după un meci sau două în care a greșit”, a mai adăugat Silviu Lung.

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