Universitatea Craiova – Egnatia se joacă pe bani mulți: miza meciului din Bănie

Universitatea Craiova – Egnatia se joacă pe bani mulți: miza meciului din Bănie Conference League
Amir Kiarash
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De la ora 22:00, oltenii vor evolua într-o partidă din etapa a 3-a din Conference League.

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Universitatea Craiova reușește, în acest sezon, o raritate pentru o formație din România. Trupa pregătită de Filipe Coelho (46 de ani) face față, deocamdată, pe trei fronturi: în campionat, în Cupa României, dar și în Conference League.

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După 27 de partide oficiale din actuala campanie, Craiova a înregistrat doar 4 înfrângeri. Ceea ce e remarcabil, având în vedere că nicio altă formație din Superliga noastră n-a avut un program atât de încărcat. Firește, în cazul Craiovei, mai multe meciuri înseamnă și mai mulți bani pentru club. Iar Conference League e competiția care „pompează“ cele mai mari sume în contul alb-albaștrilor.

Universitatea Craiova – Egnatia, victoria valorează 400,000 de euro

Cu patru puncte deja, după remiza cu Getafe (1-1) și victoria cu Inter Club d'Escaldes (3-1), Craiova și-a asigurat 533,000 de euro numai în urma acestor două runde. Iar, diseară (ora 22:00), gruparea din Bănie își poate crește spectaculos bilanțul financiar pentru parcursul din grupa de Conference League.

Concret, în cazul unei victorii, oltenii vor primi din partea UEFA suma de 400,000 de euro. Iar dacă Universitatea – Egnatia (Albania) s-ar încheia la egalitate, atunci fiecare formație va primi suma de 133,000 de euro din partea forului european.

Dincolo de premiile pentru victorie și remiză, acordate în grupă, în Conference League sunt puse în joc următoarele sume, în acest sezon:

*Bonus de calificare în play-off-ul optimilor (locurile 9-24): 200,000 de euro

*Bonus de calificare în optimi: 800,000 de euro

*Bonus de calificare în sferturi: 1,3 milioane de euro

*Bonus de calificare în semifinale: 2,5 milioane de euro

*Premiul încasat de fiecare finalistă: 4 milioane de euro

*Câștigarea trofeului: 3 milioane de euro

Craiova a încasat deja un bonus uriaș

Cifrele de mai sus nu reflectă, în întregime, forța financiară dobândită de Conference League. Spre exemplu, pentru că a trecut de preliminarii și a ajuns în grupa extinsă de 36, Universitatea Craiova și-a asigurat deja un bonus de participare, în valoare de 3,170,000 de euro.

De asemenea, în funcție de clasarea finală, în grupa de Conference League, formația din Bănie va primi alți bani din partea UEFA. La acest capitol, forul european a alocat următoarele sume, cu aproximație:

*Clasare pe locurile 1-8, care duc direct în optimi: 400,000 de euro

*Clasare pe locurile 9-16: 200,000 de euro

Aceste bonusuri, acordate exclusiv pe baza clasării în ierarhia finală din grupa de 36, se tot micșorează până ajung la suma de 28,000 de euro pentru echipa care va ocupa ultima poziție, 36 din 36.

Meciurile rămase pentru Universitatea Craiova în grupa de Conference League

*Diseară (ora 22:00): Universitatea Craiova – Egnatia (Albania)

*26 noiembrie (ora 19:45): Brighton (Anglia) – Universitatea Craiova

*10 decembrie (ora 17:30): Kairat (Kazahstan) – Universitatea Craiova

*17 decembrie (ora 22:00): Universitatea Craiova – FC Copenhaga (Danemarca)

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