Jose Mourinho (62 de ani) nu mai este antrenorul lui Fenerbahce. Clubul din Turcia a anunțat despărțirea vineri dimineață.

Miercuri seară, Fenerbahce a fost eliminată în play-off-ul Champions League de Benfica. După 0-0 pe teren propriu, turcii au pierdut returul din Portugalia, scor 0-1, și au coborât în faza principală din Europa League.

Vineri dimineață, cu câteva ore înainte ca Fenerbahce să își afle adversarele din Europa League, clubul din Turcia a anunțat despărțirea de Jose Mourinho.

"Ne-am despărțit de Jose Mourinho, care a fost managerul echipei noastre din sezonul 2024/2025. Îi mulțumim pentru eforturile depuse și îi urăm succes în carieră", a transmis scurt Fenerbahce.

Jose Mourinho o antrena pe Fenerbahce din iulie 2024. Nu a reușit să câștige vreun trofeu în Turcia, însă în stagiunea precedentă a ajuns până în optimile Europa League.

  • 37 de victorii, 14 remize și 11 eșecuri a înregistrat "The Special One" la Fenerbahce

FCSB ar fi vrut să îl înfrunte pe Mourinho în Europa League

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și antrenorul Elias Charalambous au transmis după meciul cu Aberdeen că și-ar dori ca una dintre cele opt adversare să fie Fenerbahce.

"Anul trecut, aveam doi adversari pe care îi voiam: PAOK, în deplasare și Manchester United acasă. Acum aș vrea Fenerbahce acasă. În deplasare nu am nicio idee", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

"Important e că putem savura tragerea la sorți. Mourinho? De ce nu? Ar fi o idee bună. Mi-ar plăcea să joc împotriva lui Mourinho, dar cel mai important e să facem din nou puncte. Poate chiar mai multe decât în sezonul trecut", a spus și Elias Charalambous, la conferința de presă.

