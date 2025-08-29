Jose Mourinho nu mai este antrenorul lui Fenerbahce

Miercuri seară, Fenerbahce a fost eliminată în play-off-ul Champions League de Benfica. După 0-0 pe teren propriu, turcii au pierdut returul din Portugalia, scor 0-1, și au coborât în faza principală din Europa League.



Vineri dimineață, cu câteva ore înainte ca Fenerbahce să își afle adversarele din Europa League, clubul din Turcia a anunțat despărțirea de Jose Mourinho.



"Ne-am despărțit de Jose Mourinho, care a fost managerul echipei noastre din sezonul 2024/2025. Îi mulțumim pentru eforturile depuse și îi urăm succes în carieră", a transmis scurt Fenerbahce.

Jose Mourinho o antrena pe Fenerbahce din iulie 2024. Nu a reușit să câștige vreun trofeu în Turcia, însă în stagiunea precedentă a ajuns până în optimile Europa League.

