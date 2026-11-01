Filipe Coelho a surprins pe toată lumea după Craiova - Botoșani: "E vina mea!"

Filipe Coelho a surprins pe toată lumea după Craiova - Botoșani: &quot;E vina mea!&quot; Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova a urcat temporar pe primul loc în Superliga, după ce a învins FC Botoșani, scor 2-1, în runda a 14-a din Superliga.

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filipe coelhoUniversitatea CraiovaFC Botosanilaurentiu popescu
Din articol

Universitatea Craiova a rezolvat rapid partida de pe "Ion Oblemenco". David Matei și Assad Al Hamlawi au marcat, iar scorul era 2-0 după primele 27 de minute. Emoțiile au apărut pentru olteni în minutul 51, când Ștefan Bodișteanu a înscris profitând de o intervenție greșită a portarului Laurențiu Popescu.

Filipe Coelho, după Craiova - Botoșani 2-1: "Când încasăm gol, e vina mea"

După meci, Filipe Coelho a refuzat să îl învinovățească pe Laurențiu Popescu pentru golul primit, spunând că orice gol încasat este responsabilitate antrenorului.

  • Înaintea meciului cu FC Botoșani, Universitatea Craiova avea 6 meciuri consecutive în Superliga fără gol primit.

"E important că am luat încă trei puncte importante. Acesta era obiectivul. Am avut o abordare bună în prima repriză, dar nu la fel de bună în a doua. E o victorie clară dacă ne uităm la ocazii. Pe final, e clar că am căzut puțin.

Pe contraatac nu am luat cele mai bune decizii, dar important e că am păstrat rezultatul. Astăzi am primit un gol, singurul din ultimele meciuri. A fost un gol puțin ciudat, dar face parte din meci. Nu am dat prea multe șanse adversarilor. Vom analiza ce avem de îmbunătățit și trebuie să ne recuperăm pentru că joi avem un meci important.

Dacă e Popescu vinovat la gol? Nu. Când încasăm gol, e vina mea. El, Sava și Max sunt portari foarte buni. A comis o eroare, dar pe parcursul partidei a făcut alte multe lucruri bune, deci e vina mea.

Important e să o luăm pas cu pas. Trebuie să acumulăm cât mai multe puncte. Clasamentul de acum nu e atât de important. Sunt mulți antrenori buni, multe echipe bune și e clar că trebuie să o luăm pas cu pas pentru obținerea punctelor", a spus Filipe Coelho.

Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în Superliga, cu 32 de puncte, două deasupra lui Dinamo, care are meci cu UTA Arad în această seară.

Pentru Universitatea Craiova urmează un nou duel european, în faza principală din Conference League, contra albanezilor de la Egnatia (joi, 22:00).

Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-1

  • Universitatea craiova fc botosani superliga superbet 1112026
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