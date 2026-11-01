Nuno Campos, încă nemulțumit după ce Dinamo a revenit pe primul loc: ”E loc de mai bine!”

Nuno Campos, încă nemulțumit după ce Dinamo a revenit pe primul loc: ”E loc de mai bine!”

Olympique Marseille, GOL DUPĂ GOL ACUM pe VOYO! Olympique Lyon DA, AS Monaco BA, Strasbourg - Auxerre 5-1

Olympique Marseille, GOL DUPĂ GOL ACUM pe VOYO! Olympique Lyon DA, AS Monaco BA, Strasbourg - Auxerre 5-1

Alin Roman a explicat unde a greșit UTA contra lui Dinamo: „Asta vorbeam și la pauză”

Alin Roman a explicat unde a greșit UTA contra lui Dinamo: „Asta vorbeam și la pauză”

Jack Grealish, exclus din lot după ce a petrecut două nopți: ”Au băut, au cântat și au plecat acasă foarte târziu”

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A

Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

TRUE STORY | Superstarul uitat acasa! De ce nu merge Nainggolan la Mondial si povestea de viata mai putin stiuta

TRUE STORY | Superstarul uitat acasa! De ce nu merge Nainggolan la Mondial si povestea de viata mai putin stiuta

Nainggolan, OUT din lotul Belgiei pentru Mondial! Jucatorul Romei si-a anuntat apoi RETRAGEREA! Cum arata echipa

TRUE STORY | Superstarul uitat acasa! De ce nu merge Nainggolan la Mondial si povestea de viata mai putin stiuta

TRUE STORY | Superstarul uitat acasa! De ce nu merge Nainggolan la Mondial si povestea de viata mai putin stiuta

Kolarov si Nainggolan si-au scos si ei tricourile la licitatie pentru a-l ajuta pe Rica! Lobont s-a implicat in campanie

Ce nebunie! PSG vrea sa mai doboare un record: oferta de 100 de MILIOANE pentru un portar! Sneijder a semnat cu Nice

S-a urcat baut la volan si a fost oprit de politie! Ce a facut Nainggolan apoi si ce amenda i-au dat judecatorii

Declaratia anului! Nainggolan, in negocierile cu Chelsea: "Dati-mi soarele de pe cer si vin la Londra!"

Declaratia anului! Nainggolan, in negocierile cu Chelsea: "Dati-mi soarele de pe cer si vin la Londra!"

Se teme pentru viata sotiei sale! Nainggolan face tot posibilul pentru a se feri de coronavirus

Radja Nainggolan (38 de ani), fost star al Belgiei şi al echipei AS Roma, în prezent legitimat la formația belgiană de ligă inferioară Patro Eisden, este în continuare anchetat într-un proces care vizează un caz de trafic de droguri de amploare.

Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare!

Însă, mijlocașul belgian nu este considerat parte directă în traficul de droguri, ci a intrat în vizorul anchetatorilor după o sumă de bani primită de la un suspect, Nasr-Eddine Sekkaki, fratele mai mic al unui criminal cunoscut, Ashraf Sekkaki.

Radja Nainggolan, anchetat într-un proces care vizează traficul de droguri. A primit 100.000 de euro de la un suspenct principal în dosar

În primă fază, Radja Nainggolan a spus în fața procurorilor ca i-a împrumutat o sumă de bani lui Nasr-Eddine Sekkaki, dar ulterior a schimbat declarația în privința sumei de peste 100.000 de euro care i-a intrat în cont.

Nainggolan a explicat că s-a împrumutat de la Sekkaki din cauza faptului ca ale sale conturi bancare au fost închise în momentul în care a început procesul de divorț cu soția sa.

La 27 ianuarie 2025, fostul internaţional belgian (30 de selecţii, 6 goluri) a fost arestat, alături de alte 17 persoane, în cadrul unei anchete de amploare privind ”presupusul import de cocaină din America de Sud în Europa, prin portul Anvers, şi redistribuirea acesteia în Belgia”.

Radja Nainggolan a fost închis în 2025 pentru o noapte

Apoi, a oferit primele detalii, la câteva zile după ce a fost arestat şi a petrecut o noapte în închisoare, în cadrul unei anchete privind o vastă operaţiune de trafic de droguri.

Jucătorul a fost acuzat de ”participare la o acţiune criminală” în calitate de ”membru”, înainte de a fi eliberat condiţionat în ziua următoare.

Într-un interviu acordat cotidianului belgian Het Nieuwsblad, fostul jucător de la AS Roma a descris audierea. ”Am fost interogat timp de patru ore”, a declarat el.

”Când au vrut să mă ducă în faţa judecătorului de instrucţie, era deja ora şase seara. Mi-au spus că îmi voi petrece toată noaptea într-o celulă. A fost ca şi cum l-ar fi arestat pe Pablo Escobar, deşi nu am avut nimic de-a face cu afacerea cu droguri cu care este asociat prietenul meu.

Am crescut într-un cartier (Linkeroever, în Anvers) în care uneori se întâmplau lucruri rele. Eşti prietenos cu mine? Atunci şi eu sunt”, a continuat Nainggolan.

Fostul mijlocaş este în vizorul justiţiei belgiene pentru transferuri suspecte de bani între el şi prietenul său Nasr-Eddine Sekkaki, care este anchetat direct pentru trafic de droguri.

Acum, în urma înaintării procesului, judecătorii cer închisoare pentru doi ani pentru Radja Nainggolan, acuzat fiind, mai precis, de spălare de bani.

Radja Nainggolan, legendă pentru AS Roma

Mijlocaşul belgian are la activ 367 de meciuri în Serie A, la echipe precum Piacenza, Cagliari, AS Roma sau Inter Milano.

Nainggolan a evoluat de 30 de ori sub culorile echipei naţionale a Belgiei, iar la echipa sa actuala, Patro Eisden, prezentă în liga a doua din Belgia, evoluează de la începutul anului.