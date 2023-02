Reacția lui Cristiano Ronaldo după ce a marcat primul său gol în tricoul lui Al-Nassr

Cristiano Ronaldo a marcat vineri primul său gol într-un meci oficial pentru Al-Nassr. Lusitanul transformând un penalty în minutul 90+3 al meciului cu Al-Fateh, încheiat 2-2, în etapa a 15-a din campionatul Arabiei Saudite.

Starul portughez, care a purtat banderola de căpitan al lui Al-Nassr, reuşise o dublă într-un meci demonstrativ împotriva lui PSG, dar nu înscrisese până acum pentru noua sa echipă într-un meci din Supercupa Arabiei Saudite şi unul de campionat.

„Fericit că am marcat primul meu gol în liga saudită. Un efort imens făcut de întreaga echipă pentru a obține un punct într-un meci extrem de dificil”, a scris Cristiano Ronaldo pe Twitter.

Happy to have scored my first goal in the Saudi league and great effort by whole team to achieve an important draw in a very difficult match! ????????

???????? pic.twitter.com/3Ll56WrkWn