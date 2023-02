Modelul lui Paul Iacob (26 de ani), în afara colegilor Cristi Săpunaru și Dragoș Grigore, este sârbul Nemanja Matic, considerat unul dintre cei mai buni închizători din lume ai generației sale. Deși este folosit fundaș central de Adi Mutu la Rapid, jucătorul format la Academia Hagi se simte excelent și pe postul de închizător, unde a evoluat cu succes până la transferul în Giulești.

Dus la fotbal, pentru că se julea pe stradă

"Sunt din Constanța. Părinții mei nu au făcut sport, sunt oameni simpli. De fotbal m-am apucat dintr-o joacă. Mă jucam foarte mult în fața curții unde stăteam, cu prietenii pe stradă, și veneam acasă julit. Tata mi-a zis că mă duce neapărat la fotbal, ca să nu mă mai julesc. După 6 luni, mi-am amintit și i-am zis 'tata, mi-ai promis că mă duci la fotbal'. Așa m-am apucat de fotbal la Farul. Bine, m-am mai julit și după aceea, pentru că nu am găsit mereu terenuri 'biliard'.

Am ales o carieră frumoasă. Cea mai frumoasă meserie e cea de fotbalist, fac ceea ce îmi place. Nu cred că multă lume poate spune că poate câștiga bani din ceea ce iubește. Nu m-am văzut niciodată făcând altceva, să am altă meserie. Mi-a plăcut fotbalul de mic. În continuare, și după ce mă voi lăsa de fotbal, după ce nu voi mai fi fotbalist, voi continua în fotbal, ca antrenor. Sper să o fac cât mai bine.

A stat trei luni la pat, după o operație de apendicită

Am fost la Viitorul din 2009, de când s-a fondat clubul. A fost o experiență bună, pentru că m-am dezvoltat foarte mult, am câștigat foarte multe trofee ca și junior. Am avut colegi foarte buni. Am învățat tactic, tehnic foarte multe la academie. Cred că a contat foarte mult în dezvoltarea mea.

De ce nu m-am impus la Viitorul? La 19 ani, când a trebuit să fac pasul la echipa mare, am avut o problemă, o complicație la o operație de apendicită. Mi-a fost greu, am stat trei luni efectiv la pat. Și mi-a fost greu să fac pasul decisiv. Apoi am fost împrumutat la multe echipe din Liga 2. Cred eu că aș fi meritat la un moment dat să fac pasul, chiar mai repede decât am făcut-o.

Spune că a renunțat să mai joace PlayStation acasă

În general, timpul liber mi-l ocup cu filme, plimbări, cam ceea ce face un om normal. Nu pot să zic că fac lucruri extraordinare. Am renunțat și la PlayStation (râde). Nu era o dependență, dar tindeai să stai cât mai mult în fața televizorului, într-o poziție pe scaun, care cred că nu te avantajează prea mult ca sportiv. Ok, în cantonament te mai joci și PlayStation, și cărți, și rummy, găsești ce să joci. Trebuie să-ți ocupi timpul, pentru că e o perioadă grea, mai ales mentală. Ești plecat de lângă familie, e destul de complicat.

"Poți învăța multe și de la televizor, dacă știi la ce să te uiți"

Mă uit mult la Barcelona, mă uit mult la Liverpool, la PSG, la Manchester CIty, la echipele mari. Încerc să învăț de la cei mai mari jucători din lume, să fur diverse lucruri. Un jucător cu care cred eu că mă asemăn și la calități, și la stil, cred că ar fi Matic (n.r. - Nemanja Matic, închizător din Serbia, 36 de ani / a evoluat la Chelsea, Benfica, Manchester United, AS Roma). Mijlocaș închizător, stângaci... L-am urmărit mereu atent și am încercat să copiez multe lucruri de la el.

Se spune că trebuie să joci ca să câștigi experiență. Dar poți învăța multe și de la televizor, dacă știi la ce să te uiți. În primul rând, trebuie să faci o analiză tactică. Nu trebuie să te uiți ca un spectator, nu trebuie să vezi doar lucrurile estetice - un dribling, o pasă, o execuție. Dacă urmărești mișcarea de dinainte, deplasarea din teren, informarea de dinainte de pasă, cred că te poate ajuta.

A jucat mereu cu numărul 6 sau 66

Numărul ales la Rapid nu are vreo însemnătate, adică nu l-am luat pentru că l-a avut alt jucător înainte. Eu aleg numărul 6 de când am fost mic. Primul meu număr la fotbal a fost numărul 6 și sunt născut în iunie, în luna a 6-a. Îmi place foarte mult numărul acesta. Când nu a fost liber și nu l-am primit, am ales 66", a declarat Paul Iacob pentru Sport.ro.

Iacob, primul transfer al Rapidului în "era Șucu"

Paul Iacob (26 de ani) a fost format la juniorii Farului și Academiei Hagi, iar la seniori a evoluat, între 2014 și 2023, la FC Viitorul Constanța, Gaz Metan Mediaș, FC Brașov, ASA Tg. Mureș, Dunărea Călărași, Chindia Târgoviște și FC Rapid 1923. A venit liber de contract în Giulești, vara trecută, deși mai era dorit de FCSB sau CSU Craiova, fiind primul transfer efectuat de giuleșteni după ce milionarul Dan Șucu s-a implicat în finanțarea clubului.

El a strâns 12 prezențe (9 ca titular) în acest sezon, având evoluții solide atunci când Adrian Mutu a apelat la serviciile sale. Poate evolua ca stoper și închizător, este cotat la 850.000 de euro și are în palmares Cupa și Supercupa României cu Viitorul, dar și promovări cu Mediaș și Călărași.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Getty Images, Gabriel Chirea