Chiar și așa, Al-Nassr încă se află pe prima poziție în Saudi Professional League cu 34 de puncte după 15 meciuri jucate. Al-Shabab, poziția secundă în clasament, are tot 34 de puncte, însă și o partidă în plus față de arabii care-l plătesc pe CR7 cu 200 milioane de euro pe an.

Ce notă a primit Cristiano Ronaldo după ce a înscris primul său gol la Al Nassr

În meciul terminat 2-2, Cristiano Ronaldo a fost notat, conform site-ului de specialitate, SofaScore, cu 7.1! Cea mai mare notă a fost a obținută de Anderson Talisca, 7.6, în timp ce cea mai mică notă a fost înregistrată de Nouh Al-Mousa, notat cu 5.6.

Statisticile lui Cristiano Ronaldo în Al-Fateh - Al Nassr 2-2

Minute jucate: 90

Goluri: 1

Pase decisive: 0

Șuturi pe poartă: 1

Șuturi: 2

Dribblinguri: 2 reușite / 7 încercări

Bare: 1

Atingeri: 47

Acuratețea paselor: 18/25 (72%)

Dueluri câștigate: 4 din 10

Dueluri aeriene câștigate: două din 4

Baloane pierdute: 14

Cristiano Ronaldo, primul gol pentru Al-Nassr

A fost al treilea meci pentru Cristiano Ronaldo (37 ani) la noua echipă, jucat din postura de căpitan și titular indiscutabil. După prestații șterse în primele două meciuri, căpitanul portughez a reușit să marcheze primul său gol la Al-Nassr.

Scorul a fost deschis de gazde prin Tello, în minutul 12, însă Al-Nassr a egalat prin Talisca, în minutul 42. Al-Fateh a trecut iar în avantaj, în minutul 58 aș partidei, prin golul lui Bandebka, însă Cristiano Ronaldo a fost decisiv.

În al treilea minut de prelungiri ale meciului, superstarul portughez a executat perfect o lovitură de la 11 metri, restabilind egalitatea. În urma golului său, Al-Nassr, care venea după o înfrângere, a obținut un punct și a trecut din nou pe primul loc în clasament.