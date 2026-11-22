Lionel Messi (39 de ani) a fost implicat într-un moment controversat al meciului Inter Miami - Columbus Crew 0-3 din optimile de finală ale play-off-ului din MLS.

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Lionel Messi, moment controversat în Inter Miami - Columbus Crew

Starul argentinian l-a lovit cu mingea în față pe atacantul Gonzalo Tapia (24 de ani), fiind enervat de faptul că s-a pus în fața sa și nu i-a permis să execute rapid un out.

Tapia s-a aruncat pe gazon, încercând să obțină eliminarea lui Lionel Messi, în timp ce decarul lui Inter Miami își exprima indignarea pentru că nu a fost lăsat să execute aruncarea de la margine.

Tapia: „Nu s-a întâmplat nimic, a fost o fază de joc”

În ciuda tuturor celor întâmplate, la interviul de după meci, Gonzalo Tapia a ales să nu facă un caz din faza respectivă, despre care a susținut că a fost doar un moment obișnuit al jocului.

„Nu s-a întâmplat nimic, a fost o fază de joc. Nu știu dacă a fost de cartonaș roșu sau nu, nu sunt arbitru ca să-mi pot da cu părerea. Dar a fost doar o fază de joc și aici s-a terminat. Nimic mai mult”, a declarat Gonzalo Tapia, potrivit elpais.com.uy.