Reactia fantastica a jucatoarelor din Thailanda dupa primul gol la Mondial! Erau conduse cu 4-0, dupa ce au pierdut primul meci cu 13-0

SUA si Suedia au obtinut calificarea in turul urmator al Campionatului Mondial.

Suedia a castigat cu 5-1 in al 2-lea meci din grupa F a Campionatului Mondial Feminin si merge mai departe, dupa ce castigase si prima partida, 2-0 cu Chile. Victima a fost Thailanda, cea care incasase un scor record in prima etapa - a pierdut cu 13-0 in fata SUA, cel mai mare scor din istoria competitiei!

Desi Suedia a marcat de 5 ori iar prima reusita, cea a Lindei Sembrant, a fost trasa la indigo dupa cea primita de Florin Prunea, momentul meciului a avut loc in minutul 90 cand Kanjana Sung-Ngoen a marcat primul gol al Thailandei la Mondial!

Atat jucatoarele cat si staff-ul de pe banca de rezerve au izbucnit in lacrimi dupa reusita.

SUA s-a distrat cu Chile

Campioana en-titre, SUA, a obtinut o noua victorie, 3-0 cu Chile, si are un golaveraj incredibil dupa 2 partide: 16-0! Carli Lloyd a reusit o dubla.