Scandal incredibil dupa 3 decizii VAR impotriva! N-au mai rezistat si au sarit la arbitru! VIDEO

Anglia s-a calificat in sferturile Campionatului Mondial feminin dupa o victorie cu 3-0 in fata Camerunului si va juca in turul urmator contra Norvegiei, cea care a trecut la penalty-uri de Australia. Houghton, White si Greenwood au marcat golurile Angliei, cea care a avut 4 suturi pe poarta Camerunului, inscriind 3 goluri.

Partida a fost insa una plina de scandaluri. Jucatoarele africane s-au enervat dupa ce trei decizii din camera VAR le-au fost impotriva. Mai intai, in minutul 14, Anglia a primit o lovitura libera indirecta din careu iar Anglia a deschis scorul.

In prelungirile primei reprize, un gol anulat al Angliei a fost validat dupa ce initial fusese anulat pentru offside. In minutul 51 a venit momentul care le-a scos definitiv din sarite pe jucatoarele din Camerun dupa ce reusita lor a fost anulata cu VAR-ul! Una dintre jucatoarele din Camerun a impins arbitrul! Cu toate astea, a scapat de eliminare. Insa la 6 minute distanta a venit golul de 3-0 si soarta meciului a fost decisa.

Cameroon taking it out on the poor ref pic.twitter.com/Vq8rXKtgmX

????????????????????????????????????

- 14': VAR gifts England an indirect free-kick, which they score from

- 45': VAR checks an England goal which gets proven to be onside

- 51': Cameroon score but gets ruled offside by VAR

Scenes as England get booed and the Cameroon players go mental!#ENGCMR pic.twitter.com/IkcRFP67ug