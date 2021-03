Reactia BBC si Sky Sports dupa ce Puscas a revenit cu gol in echipa lui Reading! "Impactul sau a fost aproape imediat"

George Puscas a bifat marti primul meci ca titular pentru Reading dupa o pauza de 4 luni.

Atacantul roman in varsta de 24 de ani a marcat unicul gol in partida din etapa a 34-a din a doua liga engleza, contra lui Blackburn, scor 1-0. Puscas a dat dovada de mult calm, iar in minutul 24 a primit o pasa in careu de la Lucas Joao. Intarnationalul romana a sutat la poarta puternic si l-a invins pe portarul advers.

Dupa prestatia buna a romanului, jurnalistii britanici au reactionat.

"George Puscas si-a marcat revenirea printre titularii lui Reading cu unicul gol din victoria cu Blackburn Rovers. Atacantul roman a primit timp si spatiu pentru a inscrie la mijlocul primei reprize, cand Lucas Joao a dat dovada de altruism.

A fost suficient ca Reading sa-si incheie seria de trei infrangeri consecutive pe teren propriu si sa isi consolideze un loc in primele sase. Puscas a fost singura schimbare in echipa lui Reading fata de meciul de sambata, iar impactul sau a fost aproape imediat", au scris cei de la BBC.

"Desi Blackburn a avut o posesie mai buna in prima repriza, Reading a reusit sa treaca in avantaj, dupa golul frumos al lui George Puscas. Romanul a mai incercat o executie fantastica, de la mijlocul terenului, cand Kaminski a fost surprins avansat, dar mingea a trecut putin peste bara", a notat si Sky Sports.

George Puscas a stat departe de gazon in ultimele luni dupa o pubalgie. In acest sezon, atacantul roman a bifat 14 meciuri si a reusit sa inscrie 3 goluri.