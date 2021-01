Puscas, fata in fata cu Puscas! :) Cadou de SENZATIE primit de atacantul lui Reading! L-a postat imediat pe retelele de socializare

Atacantul nationalei Romaniei a primit un cadou inedit.

Internationalul roman a primit cadou un portret cu el. Pe desen mai sunt doua figurine, una imbraca echipamentul lui Reading, iar alta tricoul nationalei Romaniei.

Varful in varsta de 24 de ani s-a transferat in 2018 de la Inter la Reading, dar nu a reusit sa straluceasca la clubul din al doilea esalon al fotbalului britanic.

In acest sezon, Puscas a jucat 9 meciuri pentru englezi si a inscris doar 2 goluri. Reading va incerca in acest sezon sa promoveze. Echipa romanului este pe locul 5 in Liga a 2 engleza, avand 40 de puncte dupa 23 de meciuri. Lider in clasament este Norwich, cu 47 de puncte.

