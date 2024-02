După 1-0 în tur pentru adversari, PAOK a dus meciul în prelungiri în manșa secundă disputată pe ”Apostolows Nikolaidis Stadium”, doar că formația dirijată de Răzvan Lucescu a pierdut în cele din urmă confruntarea la loteria penalty-urilor.

Ce a avut de zis Răzvan Lucescu după eliminarea din Cupa Greciei

După meci, Răzvan Lucescu a vorbit despre evoluția elevilor săi și a menționat că jucătorii săi au arătat ”fantastic”, dar chiar și așa ghinionul i-a izbit pe fotbaliști la loviturile de departajare și avansarea în finala competiției s-a estompat.

Înainte de cele două dueluri din semifinală, PAOK Salonic nu mai pierduse cu Panathinaikos din aprilie 2023, când adversarii au reușit să se impună în campionat cu 2-1, în etapa #31.

”În fotbal sunt situații și de genul acesta. Am fost eliminați după o scurtă perioadă în care nu am jucat așa cum ar trebui. Am dominat jocul, am câștigat în timpul regulametar, am făcut 2-0 și când eram în zece oameni am arătat că suntem o echipă care poate juca un fotbal bun împotriva oricărui adversar. Jucătorii știau de ieri că am venit aici pentru a ne califica.

Lucrurile au început foarte bine pentru noi, am făcut 2-0, dar Baba s-a accidentat. La penalty-uri sunt emoții, se poate întâmpla orice și am ratat calificarea. În această seară jucătorii au arătat o imagine fantastică. Acesta trebuie să fie drumul nostru. Trebuie să continuăm așa”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit metrosport.gr.

PAOK Salonic, în campionat

Formația dirijată de Răzvan Lucescu ocupă a doua poziție în clasament u 51 de puncte adjudecate după 23 de etape însemnate. PAOK Salonic a înregistrat, așadar, 16 victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

La clubul elen, Răzvan Lucescu se află din iulie 2021 și mai are contract valabil până la finalul stagiunii 2026/27. 144 de apariții la cârma grecilor a bifat până acum antrenorul, care a obținut o medie de 1.92 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.