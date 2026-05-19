Iar în primul an la Inter, Cristi Chivu, fost căpitan pe ”Giuseppe Meazza”, a câștigat Serie A, dar și Coppa Italia, după ce a învins-o pe Lazio cu 2-0 într-un meci transmis de VOYO.

Un singur meci mai au ”nerazurrii” de disputat din actuala stagiune. Inter o întâlnește în deplasare pe Bologna sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:00

Parma nu l-a uitat pe Chivu după ce a câștigat titlul și cupa cu Inter

După ce a câștigat titlul și cupa, Chivu a fost aplaudat de Federico Cherubini, directorul general al Parmei, care a mai spus că a simțit cât de special e românul încă de la primul antrenament al ”Cruciaților”.

”Când eu și președintele Krause l-am întâlnit, ne-a făcut imediat o impresie grozavă. Așa că am decis să începem împreună. Este o persoană cu mare determinare. Nu antrenase niciodată la nivel înalt, dar încă de la primul antrenament am fost cu adevărat impresionați de carisma și personalitatea sa.

Am decis să ne concentrăm asupra lui datorită palmaresului său de mare campion pe teren și a experienței sale ca antrenor în academia de tineret a lui Inter.

Eram convinși că avea toate calitățile necesare pentru a face față unei perioade dificile pentru echipă. La 21 de ani, a devenit căpitanul lui Ajax, unul dintre cele mai importante cluburi din lume. A reușit să se impună, eram convins că poate gestiona mediul de la Inter și San Siro”, a spus Federico Cherubini, potrivit parmalive.com.

Cu o rundă înainte de finalul Serie A, Inter are 86 de puncte, după ce a bifat 27 de victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

După ce a câștigat Coppa Italia, iar toți au putut păși pe suprafața de teren, Cristi Chivu și-a căutat soția, pe Adelina, cu privirea. S-a dus, ulterior, spre ea și a luat-o în brațe, împreună cu cele două fiice ale lui: Natalia și Anastasia.