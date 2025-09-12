Tehnicianul român în vârstă de 56 de ani a pus un accent deosebit pe un element-cheie al fotbalului modern la ultimul antrenament, cerându-le elevilor săi să dea dovadă de mai multă implicare în momentul în care pierd balonul.



Filosofia lui Lucescu: presiune imediată



Antrenorul, cunoscut pentru atenția pe care o dă pregătirii tactice, le-a explicat jucătorilor, atât celor vechi, cât și celor noi, că nu acceptă momente de respiro. Potrivit Sportdog, Lucescu a insistat ca echipa sa să reacționeze instantaneu în momentul în care pierde balonul, prin presiune agresivă și determinată asupra adversarului.



Această abordare reprezintă nucleul filosofiei de joc a antrenorului român, bazată pe o defensivă activă și un pressing sufocant, care transformă pierderea mingii dintr-un dezavantaj într-o oportunitate de contraatac.



"Reacționați imediat când pierdeți mingea. Trebuie să continuăm să ne îmbunătățim la acest capitol, să devenim tot mai buni. Suntem într-o stare perfectă", le-a transmis Răzvan Lucescu jucătorilor săi.



Potrivit viziunii lui Lucescu, notează sursa citată mai sus, capacitatea de a recupera rapid posesia este decisivă pentru atingerea obiectivelor. O astfel de reacție nu doar că blochează construcția adversarului, dar creează și premisele ideale pentru o tranziție pozitivă rapidă, sporind șansele în ofensivă

