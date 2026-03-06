Eliminată din UEFA Champions League încă din play-off-ul pentru optimile de la ”masa bogaților”, Interul lui Chivu rămâne angrenat în Serie A și Coppa Italia.

În campionat, ”nerazzurrii” sunt pe primul loc în clasament cu 67 de puncte, după 22 de victorii, un rezultat de egalitate și patru înfrângeri obținute până acum.

Iar în Coppa Italia, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO, Inter mai are returul cu Como din semifinale. Turul s-a încheiat 0-0, pe ”Stadio Giuseppe Sinigaglia”.

Nu toți sunt fanii lui Chivu: ”Vrea să fie aplaudat? Nu apreciez asta la el”

Fulvio Collovati (68 de ani), fost mare internațional italian, a avut o declarație tăioasă la adresa antrenorului român de la Inter, despre care a evidențiat că ar trebui să mai lucreze la modul în care alege să comunice.

”Nu mi-a plăcut stilul său de comunicare recent. Mai întâi, faptul că l-a apărat pe Bastoni (n.r. după simularea fotbalistului din derby-ul cu Juventus). Acum susține că la Inter valoarea unor rezultate nu este recunoscută.

Dar ce se aștepta, aplauze după ce a fost eliminat de Bodø în Liga Campionilor?”, a spus Collovati, citat de jurnalistul sportiv Nicolo Schira într-o postare publicată pe rețelele social media.

Ce urmează pentru Inter

Pentru echipa de pe ”Meazza” urmează derby-ul cu AC Milan de duminică, ora 21:45, în etapa #28 a primului eșalon din Italia.