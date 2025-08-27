OFICIAL Răzvan Lucescu face ravagii la PAOK! S-a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului

Răzvan Lucescu face ravagii la PAOK! S-a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului
Răzvan Lucescu primește sprijin total la Salonic. 

christos zafeiris Razvan Lucescu PAOK Slavia Praga
Patronul Ivan Savvidis a aprobat o mutare istorică, iar PAOK a realizat cel mai scump transfer din istoria clubului și unul dintre cele mai costisitoare din fotbalul grec din ultimele decenii.

Christos Zafeiris, mijlocaș de 22 de ani cu dublă cetățenie greco-norvegiană, a semnat un contract pe patru sezoane și jumătate cu PAOK. 

S-a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului PAOK

Echipa lui Lucescu a plătit 10,5 milioane de euro Slaviei Praga, dar înțelegerea prevede ca fotbalistul să mai rămână la cehi până la începutul anului 2026.

Născut la Atena, dar format în Norvegia, Zafeiris a jucat pentru Vålerenga și Haugesund, înainte de a ajunge la Slavia în 2023. În tricoul cehilor a adunat peste 100 de meciuri și a cucerit două trofee: titlul în sezonul 2024/25 și Cupa Cehiei în 2023. La națională, a ales să reprezinte Grecia, după ce evoluase la toate categoriile de juniori ale Norvegiei.

Este cel mai scump transfer al lui PAOK și cea mai mare sumă plătită de un club grec în acest secol. Doar mutările din 1999 ale lui Olympiakos: 13,5 milioane € pentru Zahovic și 12 milioane € pentru Giovanni au depășit achiziția lui Zafeiris.

În paralel, PAOK se pregătește pentru returul play-off-ului Europa League cu Rijeka, unde Răzvan Lucescu are nevoie să întoarcă înfrângerea din tur, 0-1, pentru a accede în faza grupelor.

