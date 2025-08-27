Prima manșă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, după ce FCSB a condus cu 2-0 în inferioritate numerică, dar a fost egalată pe final.

Scoțienii au aflat despre primele planificate de Gigi Becali

Scoțienii au văzut primele puse în joc de Gigi Becali pentru calificarea în faza principală Europa League și au reacționat.

Finanțatorul de la FCSB a promis că le va oferi jucătorilor nu mai puțin de 200.000 de euro în cazul în care roș-albaștii vor reuși să treacă de Aberdeen: ”O să fie alta echipa, e vorba de bani, de prime, iau sute de mii la calificare în Europa League, e diferență mare la ei! E și 200.000 primă la Europa! La Conference 30.000. E diferență”.

Jurnaliștii scoțieni au fost impresionați de bonusul planificat de Gigi Becali.

”Cei de la Aberdeen călătoresc în România pentru manșa secundă a play-off-ului, în încercarea de a ajunge în faza grupelor competiției.

Aberdeen a revenit spectaculos și a remizat pe Pittodrie, scor 2-2, și se așteaptă să joace mâine în fața unei mulțimi zgomotoase de 40.000 de spectatori pe stadionul național.

Iar controversatul patron al lui FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit că le-a oferit o motivație incredibilă unor jucători-cheie pentru a învinge echipa lui Jimmy Thelin”, au scris cei de la The National.

