Antrenorul român a cerut întăriri la echipă, iar Ivan Savvidis s-a conformat. PAOK este pe punctul de a oficializa cel mai scump transfer din istoria clubului.

PAOK a realizat cel mai scump transfer din istoria clubului

PAOK va plăti 12 milioane de euro pentru Zafeiris, care a semnat un contract valabil pe următoarele patru sezoane.

Christos Zafeiris, mijlocașul de 22 de ani cu dublă cetățenie, greacă și norvegiană, a bătut palma cu echipa antrenată de Răzvan Lucescu și urmează să fie prezentat la PAOK Salonic.

Gazzetta.gr scrie că fotbalistul a semnat deja contractul și a devenit oficial cel mai scump jucător cumpărat de PAOK Salonic în toată istoria clubului, dar și unul dintre cele mai scumpe transferuri din istoria Greciei. În ultimii 25 de ani, niciun jucător nu a fost cumpărat de un club din Grecia pentru o sumă mai mare.

Christos Zafeiris a început fotbalul la Valerenga, în Norvegia, unde a mai evoluat pentru Haugesund și Grorud. Ultima oară, mijlocașul a jucat la Slavia Praga, unde se află din 2023 și alături de care și-a trecut în palmares două trofee, titlul (2024-25) și Cupa Cehiei (2022-23).

