Razvan Lucescu a patit-o la PAOK ca Dica si Teja la FCSB! Cum a refuzat antrenorul roman indicatiile patronului: "Asa i-am castigat respectul"

Razvan Lucescu a povestit de ce probleme s-a lovit la PAOK.

Razvan Lucescu a vorbit despre experienta sa la PAOK si a recunoscut ca patronul a incercat sa intervina in ceea ce priveste tactica de joc. Ivan Savvidis a incercat si el sa impuna anumiti jucatori, asa cum face Gigi Becali la FCSB. Totusi, antrenorul roman a continuat sa aplice tactica gandita de el si spune ca in acest fel a reusit sa-i castige respectul patronului Savvidis.

"Si da, si nu. In ce sens si da si nu? A incercat sa mentioneze niste jucatori, dar nu s-a bagat atunci cand nu i-am folosit si mi-am vazut de treaba mea. Asta a fost un atu in fata echipei, pentru ca jucatorii au stiut. Au fost si ei de fata. A zis: 'Vreau sa ii vad pe astia jucand!'. Am cautat sa fiu foarte drept", a spus Razvan Lucescu la TelekomSport.

Razvan Lucescu: "El m-a respectat enorm"

Antrenorul a continuat sa explice de ce nu a acceptat aceste idei ale patronului si cum l-a ajutat faptul ca a avut rezultate aplicand propriile idei de joc.

"Nu a fost o ambitie personala in niciun caz. Si din punctul asta de vedere, el m-a respectat enorm, pentru ca nu mi-a reprosat niciodata. Eu am impresai ca am facut si o greseala. La un moment dat am spus ca m-a sjutat el, ca patron, sa spun: 'domne, asta e, trebuie sa castig, nu estia alibi'. Prin presiunea pe care a pus-o. Participam la sedinte si pe fiecare dintre noi punea o presiune. Imi aduc aminte de perioada cand eram tanar, si de asta pot spune ca am evoluat. Sunt cu totul si cu totul altul. As fi innebunit, as fi avut reactii, sa ies din sala de sedinta.

Asa, ma revoltam in interiorul meu si apoi imi spunem: 'stai, stop, el te-a adus aici sa castigi. Castiga. Gaseste metoda sa castigi. Nu te mai gandi la altceva. Nu castigi, pleci. Vine altul. E foarte simplu'. Am recunoscut si am impresia ca stie si a continuat sa faca asta", a marturisit Razvan Lucescu.