"El vorbeste de hotie?! ROMANII SUNT DOCTORI IN ASA CEVA!" Atac revoltator al unui patron din Grecia la adresa lui Razvan Lucescu si a romanilor

Razvan Lucescu i-a adus lui PAOK Salonic primul titlu dupa 34 de ani de asteptare. El a cucerit si Cupa Greciei.

Razvan Lucescu a pierdut anul trecut titlul in Grecia la masa verde in fata celor de la AEK. In acest sezon, antrenorul roman s-a revansat si i-a adus lui PAOK Salonic primul titlu dupa 34 de ani de asteptare. Desi campionatul s-a incheiat, razboiul declaratiilor continua! Invins in finala Cupei de PAOK, patronul lui AEK Atena a lansat in spatiul public un atac revoltator.

Patronul lui AEK Atena: "Romanii sunt doctori la furat"



Dimitris Melissanidis, patornul lui AEK Atena si unul dintre cei mai bogati 100 de oameni ai planetei, a facut o declaratie revoltatoare la adresa lui Razvan Lucescu si a romanilor.

Potrivit presei din Grecia, Melissanidis a invitat mai multi jurnalisti acreditati de AEK la o cina. Acolo, el a rostit cateva cuvinte revoltatoare.

Melissanidis a vrut sa ii raspunda lui Razvan Lucescu, cel care a spus ca o considera pe PAOK dubla campioana si ca titlul din sezonul trecut ar fi trebuit sa mearga tot la Salonic.

"Am castigat titlul pe teren si in sezonul trecut, dar nu am putut sarbatori. A fost un furt, iar asta nu se va schimba niciodata", a spus Razvan Lucescu dupa castigarea titlului.

Dimitris Melissanidis i-a raspuns lui Razvan Lucescu intr-un mod josnic.

"El spune ca am furat campionatul. Cine spune asta? Oare romanii au doctoratul in furt? Korydallos (n.r cea mai cunoscuta inchisoare din Grecia) este plina de romani", a spus Melissanidis.

Cine este Dimitris Melissanidis



In varsta de 68 de ani, Melissanidis este unul dintre cei mai bogati oameni din Grecia, iar in 2015 s-a aflat pe locul 98 in top 100 cei mai bogati oameni ai planetei. Atunci, el avea o avere estimata la 3.4 miliarde de dolari!

Melissanidis are afaceri in domeniul petrolier si al transporturilor si conduce compania Aegean Marine Petroleum.

Asupra lui Melissanidis au planat numeroase controverse de-a lungul anilor. El a intrat in afaceri in anii '80, cand si-a fondat o scoala auto in Pireu. Atunci a fost condamnat pentru prima data pentru dare de mita.

In 1996, Melissanidis si un partener de afaceri, Yiannis Karras, au fosts anchetati pentru contrabanda cu produse petroliere, dar acuzatiile au cazut si acesta a scapat.

In 2014, Melissanidis a fost gasit vinovat in cele din urma pentru dosarul din 1996, dar a scapat cu o pedeapsa cu suspendare.

