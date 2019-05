Grecii anunta primul transfer al lui Razvan Lucescu pentru atacarea grupelor UEFA Champions League! Ce "bombardier" cumpara PAOK Salonic

Presa din Grecia anunta ca PAOK Salonic transfera un atacant rus!

PAOK Salonic se va intari in vederea noului sezon, cand planuieste sa atace grupele UEFA Champions League. Campioana dupa 34 de ani de asteptare, echipa lui Razvan Lucescu a cucerit eventul in acest sezon. PAOK a dominat competitia interna, dar nu vrea sa se opreasca aici.

Presa din Grecia scrie ca oficialii lui PAOK au inceput sa se intereseze deja de jucatori, in vederea intaririi echipei.

PAOK transfera un atacant rus



Televiziunea elena SDNA anunta ca primul transfer al lui PAOK va fi atacantul rus Nikolay Komlichenko, in varsta de 23 de ani, care joaca in prezent la Mlada Boleslav.

Komlichenko a fost crescut de Krasnodar, dar nu a apucat sa joace prea mult acolo. El a fost imprumutat in 2016 la Slovan Liberec, iar in 2017 la Mlada Boleslav, unde a explodat.

Komlichenko a marcat 22 de goluri in 35 de meciuri in primul sezon la Mlada Boleslav, iar cehii l-au achizitionat definitiv la inceputul lui 2019.

In acest an, atacantul are 8 goluri in 10 meciuri disputate in prima liga a Cehiei.

Komlichenko este fost international rus U19 si U21.

3.000.000 euro este cota de piata a lui Nikolay Komlichenko.