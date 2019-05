Razvan Lucescu se pregateste de nunta! Va fi nasul unui jucator care a facut senzatie in Liga 1

Razvan Lucescu a cucerit eventul in Grecia si se pregateste de nunta.

Va fi nasul fostului golgeter al Petrolului. Tunisianul Hamza vrea sa-si incheie cariera la Ploiesti !



Hamza joaca in Grecia si a venit in vacanta la viitorii socri, la Ploiesti. Logodnica lui Hamza e romanca. Razvan Lucescu va fi nasul fotbalistului tunisian.



Hamza vrea sa-si incheie cariera in Liga 1, la Petrolul: "Totdeauna vin aici, in casa mea!"