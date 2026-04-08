Andrea Pirlo, mesaj tulburător după moartea lui Mircea Lucescu: ”M-ai crescut ca pe un fiu!”

Marile publicații din întreaga Europa au relatat despre decesul marelui antrenor, iar personalități de seamă din lumea fotbalului și-au exprimat regretul față de această tragedie a fotbalului mondial.

Reacția lui Andrea Pirlo după moartea lui Mircea Lucescu

Unul dintre cei care a reacționat este fostul mare fotbalist italian, Andrea Pirlo, pe care Mircea Lucescu l-a debutat în fotbalul mare la doar 16 ani, pe vremea când era antrenor la Brescia. Mai apoi, Mircea Lucescu l-a avut sub comanda sa pe Pirlo și la Inter Milano.

Fostul mare fotbalist italian a scris un mesaj cutremurător pe rețelele sociale după moartea antrenorului român.

Andrea Pirlo a ținut să îți mulțumească lui Mircea Lucescu pentru că legendarul antrenor român l-a învățat tainele fotbalului și i-a oferit o șansă să facă o carieră din acest sport.

”Mulțumesc pentru tot, Mister. Nu voi înceta niciodată să îți mulțumesc. M-ai crescut ca pe un fiu și mi-ai dat șansa să mă compar cu alții atunci când eram foarte tânăr. M-ai învățat ce înseamnă să iubești acest sport în toate detaliile lui. Nu voi înceta niciodată să îți mulțumesc. Să ai un drum lin, Mister. Mulțumesc, Mircea”, a fost mesajul transmis de Andrea Pirlo pe rețelele sociale.