Andrea Pirlo, mesaj tulburător după moartea lui Mircea Lucescu: ”M-ai crescut ca pe un fiu!”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Moartea lui Mircea Lucescu a stârnit o mulțime de reacții atât în fotbalul din România, cât și în cel din străinătate.

TAGS:
Mircea LucescuAndrea Pirlodecesmoarte
Din articol

Marile publicații din întreaga Europa au relatat despre decesul marelui antrenor, iar personalități de seamă din lumea fotbalului și-au exprimat regretul față de această tragedie a fotbalului mondial.

Reacția lui Andrea Pirlo după moartea lui Mircea Lucescu

Unul dintre cei care a reacționat este fostul mare fotbalist italian, Andrea Pirlo, pe care Mircea Lucescu l-a debutat în fotbalul mare la doar 16 ani, pe vremea când era antrenor la Brescia. Mai apoi, Mircea Lucescu l-a avut sub comanda sa pe Pirlo și la Inter Milano.

Fostul mare fotbalist italian a scris un mesaj cutremurător pe rețelele sociale după moartea antrenorului român.

Andrea Pirlo a ținut să îți mulțumească lui Mircea Lucescu pentru că legendarul antrenor român l-a învățat tainele fotbalului și i-a oferit o șansă să facă o carieră din acest sport.

Mulțumesc pentru tot, Mister. Nu voi înceta niciodată să îți mulțumesc. M-ai crescut ca pe un fiu și mi-ai dat șansa să mă compar cu alții atunci când eram foarte tânăr. M-ai învățat ce înseamnă să iubești acest sport în toate detaliile lui. Nu voi înceta niciodată să îți mulțumesc. Să ai un drum lin, Mister. Mulțumesc, Mircea”, a fost mesajul transmis de Andrea Pirlo pe rețelele sociale.

Mircea Lucescu a murit

Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgențe București, acolo unde era internat de mai multe zile din cauza problemelor cardiace apărute la scurt timp după ratarea calificării la Cupa Mondială cu echipa națională.

Din nefericire, la scurt timp după ce a suferit un infarct miocardic acut, sănătatea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid, iar antrenorul a murit marți seară, în jurul orei 20:30.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!