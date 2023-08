Radja Nainggolan poate prinde un transfer spectaculos, după ce a retrogradat în Serie C

Mijlocașul belgian a revenit în Italia în sezonul precedent, după o scurtă experiență în Belgia, la Antwerp. Cu SPAL a retrogradat în Serie C, dar acum ar putea prinde un contract în primul eșalon din Italia.

Frosinone este echipa care-l dorește pe fostul internațional belgian. Nainggolan are o relație foarte bună cu antrenorul Eusebio Di Francesco, antrenorul echipei, cu care a mai lucrat la AS Roma, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Oricum, dacă transferul belgianului nu se va concretiza, Frosinone lucrează și pentru alte transferuri în această perioadă.

