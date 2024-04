O legendă a fotbalului italian a explodat după Derby della Capitale: "Nu știe decât să alerge, e varză!"

Guendouzi, care a fost adus la "vulturi" pentru a îl înlocui pe Sergej Milinkovic-Savic, după plecarea sârbului la Al-Hilal, a avut dificultăți în a își atinge așteptările, cu Nainggolan descriindu-i prestațiile ca jalnice.

În ciuda celor 28 de apariții în care și-a trecut în cont două goluri și trei pase decisive, prestațiile lui Guendouzi nu au reușit să-l impresioneze pe Nainggolan, care consideră că acesta nu reușește să umple golul lăsat de sârbul Milinkovic-Savic.

Mijlocașul belgian și-a exprimat nemulțumirea față de stilul de joc al lui Guendouzi, afirmând că acestuia îi lipsește vitaza și forța, sugerând că Lazio ar fi fost mai bine pregătită cu alte opțiuni de mijlocași precum Alfred Duncan.

"Guendouzi nu știe decât să alerge. Pentru mine, el este varză. O spun direct. Ai jucători de calibrul lui Milinkovic-Savic și îl înlocuiești cu unul ca acesta? Nu se potrivește, Lazio o duce prost cu el. Spune-mi o calitate a lui. Nu este rapid și e normal să aibă rezistență fiindcă e atlet. Pentru mine nu este pentru Lazio, între el și Alfred Duncan l-aș lua pe mijlocașul Fiorentinei oricând, în orice viață aș trăi. Nu e puternic și punct. Este un jucător mediocru." a declarat Radja Nainggolan, după eșecul lui Lazio, în Derby della Capitale.

"Este un idiot. Pot numi cel puțin alți 12 jucători mult mai buni pe poziția sa în Serie A", a concis mijlocașul.

????️ Radja Nainggolan: "Guendouzi is useless. He only knows how to run. He's a complete idiot. I can count at least 12 players better than him in Serie A.

