Parchetul din Bruxelles a cerut vineri o pedeapsă de doi ani de închisoare împotriva fostului internaţional belgian Radja Nainggolan, într-un dosar de trafic de cocaină!

„Ninja” este suspectat că ar fi ajutat la spălarea de bani, relatează L'Equipe.

Nainggolan a fost arestat la sfârşitul lunii ianuarie în cadrul anchetei şi este suspectat că ar fi ajutat la spălarea a 105 500 de euro în beneficiul unui grup infracţional.

100.000 de euro la mijloc

Nainggolan (38 de ani) a apărut în dosar după ce a primit, în decurs de câteva luni, peste 100.000 de euro de la fratele unui criminal belgian.

Fostul internaţional belgian (30 de selecţii, 6 goluri), care joacă în continuare la Patro Eisden în liga a doua belgiană, a declarat iniţial că a împrumutat aceşti bani din prietenie, dar şi-a retras ulterior declaraţiile, recunoscând că a primit banii deoarece conturile prietenului său fuseseră blocate în urma unui divorţ, scrie news.ro.