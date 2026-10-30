CLASAMENT S-a aflat punctajul! Care a fost diferența dintre Kane și Mbappe la Balonul de Aur 2026

S-a aflat punctajul! Care a fost diferența dintre Kane și Mbappe la Balonul de Aur 2026 Fotbal extern
SPORT.RO
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Harry Kane a cucerit luni Balonul de Aur 2026, iar vineri s-a aflat și punctajul obținut de starul englez și restul candidaților.

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Harry Kanekylian mbappeLamine YamalBalonul de Aur 2026
Din articol

După 25 de ani, Anglia a dat din nou un câștigător al Balonului de Aur. Harry Kane a fost votat cel mai bun fotbalist al sezonului trecut, după ce a marcat 73 de goluri pentru Bayern Munchen și naționala Angliei.

Harry Kane, doar 28 de puncte peste Kylian Mbappe la Balonul de Aur 2026

Vineri seară, francezii de la L'Equipe au publicat clasamentul care cuprinde și punctajul obținut de fiecare fotbalist. 

Harry Kane a avut 1.055 de puncte, cu doar 28 peste al doilea clasat Kylian Mbappe. Este una dintre cele mai mici diferențe înregistrate între primii doi clasați la Balonul de Aur.

Kane a fost plasat pe primul loc în topul preferințelor de 40 dintre cei 100 de jurnaliști care au votat la Balonul de Aur. În schimb, Mbappe a fost pus doar de 23 de ori pe primul loc.

Pe locul 3, cu 881 de puncte, s-a clasat Lamine Yamal, în timp ce Rodri și Lionel Messi au completat top 5, cu 726, respectiv 612 puncte.

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Clasamentul integral la Balonul de Aur 2026

  1. Harry Kane (Anglia, Bayern Munchen) – 1.055 puncte  
  2. Kylian Mbappe (Franța, Real Madrid) – 1.027 puncte  
  3. Lamine Yamal (Spania, Barcelona) – 881 puncte  
  4. Rodri (Spania, Barcelona) – 726 puncte  
  5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) – 612 puncte  
  6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain) – 541 puncte  
  7. Ousmane Dembélé (Franța, Paris Saint-Germain) – 418 puncte  
  8. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City) – 378 puncte  
  9. Michael Olise (Franța, Bayern Munchen) – 296 puncte  
  10. Fabián Ruiz (Spania, Paris Saint-Germain) – 201 puncte  
  11. Jude Bellingham (Anglia, Real Madrid) – 107 puncte  
  12. Pau Cubarsí (Spania, Barcelona) – 101 puncte  
  13. Achraf Hakimi (Maroc, Paris Saint-Germain) – 65 puncte  
  14. Vitinha (Portugalia, Paris Saint-Germain) – 59 puncte  
  15. Declan Rice (Anglia, Arsenal) – 57 puncte  
  16. Ferran Torres (Spania, Paris Saint-Germain) – 44 puncte  
  17. Vinícius Júnior (Brazilia, Real Madrid) – 26 puncte  
  18. Marc Cucurella (Spania, Real Madrid) – 16 puncte  
  19. João Neves (Portugalia, Paris Saint-Germain) – 15 puncte  
  20. Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain) – 12 puncte  
  21. Gabriel (Brazilia, Arsenal) – 11 puncte  
  22. Lautaro Martínez (Argentina, Inter Milano) – 11 puncte  
  23. Nuno Mendes (Portugalia, Paris Saint-Germain) – 8 puncte  
  24. Luis Díaz (Columbia, Bayern Munchen) – 8 puncte  
  25. Marquinhos (Brazilia, Paris Saint-Germain) – 7 puncte  
  26. Dayot Upamecano (Franța, Bayern Munchen) – 5 puncte  
  27. Bruno Fernandes (Portugalia, Manchester United) – 5 puncte  
  28. Julián Quiñones (Mexic, Al-Qadsiah) – 4 puncte  
  29. Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr) – 2 puncte  
  30. William Saliba (Franța, Arsenal) – 2 puncte
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