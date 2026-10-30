După 25 de ani, Anglia a dat din nou un câștigător al Balonului de Aur. Harry Kane a fost votat cel mai bun fotbalist al sezonului trecut, după ce a marcat 73 de goluri pentru Bayern Munchen și naționala Angliei.

Harry Kane, doar 28 de puncte peste Kylian Mbappe la Balonul de Aur 2026

Vineri seară, francezii de la L'Equipe au publicat clasamentul care cuprinde și punctajul obținut de fiecare fotbalist.

Harry Kane a avut 1.055 de puncte, cu doar 28 peste al doilea clasat Kylian Mbappe. Este una dintre cele mai mici diferențe înregistrate între primii doi clasați la Balonul de Aur.

Kane a fost plasat pe primul loc în topul preferințelor de 40 dintre cei 100 de jurnaliști care au votat la Balonul de Aur. În schimb, Mbappe a fost pus doar de 23 de ori pe primul loc.

Pe locul 3, cu 881 de puncte, s-a clasat Lamine Yamal, în timp ce Rodri și Lionel Messi au completat top 5, cu 726, respectiv 612 puncte.