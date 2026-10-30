VIDEO Ionuț Chirilă, replică dură și jigniri: "Are creierul cât o bibilică! Mi-e milă de el"

Ionuț Chirilă, replică dură și jigniri: &quot;Are creierul cât o bibilică! Mi-e milă de el&quot; Fotbal intern
SPORT.RO
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Ionuț Chirilă, antrenorul de la CS Dinamo, a venit cu o replică pentru Dănuț Lupu, după declarațiile fostului campion cu Rapid și Dinamo.

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Într-o intervenție la Fanatik, Dănuț Lupu l-a sfătuit pe Chirilă "să calce frâna în declarații" și să renunțe la scuza potrivit căreia Mircea Lucescu i-ar fi blocat cariera de antrenor. În plus, Lupu a susținut că actualul tehnician de la CS Dinamo "pe unde a fost, vindea pantofi din portbagaj".

Ionuț Chirilă: "Mi-e milă de Dănuț Lupu. Dacă avea puțin creier, juca la Real Madrid sau la Barcelona"

Replica lui Chirilă a venit după ce a obținut un punct în Ghencea contra Stelei (0-0). Antrenorul lui CS Dinamo a răspuns dur, trecând inclusiv la jigniri față de Lupu.

"Mi-e milă de Dănuț Lupu. Săracul, a ajuns într-o asemenea decădere. Dănuț Lupu am înțeles că a spus că a construit CS Dinamo. Eu știu că în 1987, când eram cu Lucescu la Dinamo, el era pe la Galați. Nu știu dacă știa drumul până la București.

M-am luat și eu după Arrigo Sacchi. Intrați și citiți de cel mai mare antrenor din istoria lui AC Milan și poate a Italiei. Titlul vi-l dau eu acum: 'Vindeam pantofi și datorită unui bibliotecar am ajuns în fotbal'. M-am apucat și eu la fel.

Ce să-i răspund lui Lupu? Pot spune multe, dar mi-e milă de el. Dacă îi răspund, nici la emisiunea aia la care apare nu mai poate să apară. Singurul sentiment față de el îmi este de milă. Dacă avea puțin creier în cap, juca la Real Madrid sau la Barcelona, pentru că a fost un jucător uriaș. 

Pot să mă supăr pe Lupu? El are creierul cât o bibilică. Cum să mă supăr pe Lupu? Suntem nebuni?", a spus Chirilă, la conferința de presă de după Steaua - CS Dinamo 0-0.

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Ce a spus Dănuț Lupu despre Ionuț Chirilă

În urmă cu câteva zile, Ionuț Chirilă a descris meciul cu CSA Steaua drept ”adevăratul derby al României”, lucru ce i-a adus multe critici.

Dănuț Lupu a avut o reacție acidă după declarația făcută de Ionuț Chirilă. Fostul fotbalist l-a sfătuit pe antrenorul de la CS Dinamo să se abțină de la astfel de comentarii și a transmis că, cel mai probabil, din cauza declarațiilor date de-a lungul timpului, i s-au închis multe portițe.

Lupu a continuat și l-a ”taxat” pe Ionuț Chirilă și pentru declarațiile pe care antrenorul le-a făcut de-a lungul vremii la adresa regretatului Mircea Lucescu, pe care l-a acuzat în repetate rânduri că l-a ”interzis” la mai multe echipe.

Eu i-aș da un sfat să stea mai așa… să calce frâna în declarații. Poate asta i-a dăunat de-a lungul timpului și nu a ajuns antrenor unde a vrut el. Poate din cauza gurii lui, nu pentru că știe sau nu să antreneze. Acum o să fiu răutăcios cu el, e prietenul meu, dar în afara faptului că ai scos niște copii prin 1987, 1988, 1989, ce ai mai făcut pe unde ai fost?

El tot declară că din cauza lui nea Mircea nu a ajuns el antrenor. Dar ce i-a făcut nea Mircea? Uite, dacă primești o echipă și promovezi și scoți 5-6 fotbaliști, pot să-ți fac eu rău? Acum nu vreau să fiu răutăcios cu el, dar în afara faptului că, pe unde a fost, vindea pantofi din portbagaj… Da, am fost răutăcios, Ionuț, scuză-mă”, a spus Dănuț Lupu la Fanatik.

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