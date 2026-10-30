Într-o intervenție la Fanatik, Dănuț Lupu l-a sfătuit pe Chirilă "să calce frâna în declarații" și să renunțe la scuza potrivit căreia Mircea Lucescu i-ar fi blocat cariera de antrenor. În plus, Lupu a susținut că actualul tehnician de la CS Dinamo "pe unde a fost, vindea pantofi din portbagaj".

Ionuț Chirilă: "Mi-e milă de Dănuț Lupu. Dacă avea puțin creier, juca la Real Madrid sau la Barcelona"

Replica lui Chirilă a venit după ce a obținut un punct în Ghencea contra Stelei (0-0). Antrenorul lui CS Dinamo a răspuns dur, trecând inclusiv la jigniri față de Lupu.

"Mi-e milă de Dănuț Lupu. Săracul, a ajuns într-o asemenea decădere. Dănuț Lupu am înțeles că a spus că a construit CS Dinamo. Eu știu că în 1987, când eram cu Lucescu la Dinamo, el era pe la Galați. Nu știu dacă știa drumul până la București.

M-am luat și eu după Arrigo Sacchi. Intrați și citiți de cel mai mare antrenor din istoria lui AC Milan și poate a Italiei. Titlul vi-l dau eu acum: 'Vindeam pantofi și datorită unui bibliotecar am ajuns în fotbal'. M-am apucat și eu la fel.

Ce să-i răspund lui Lupu? Pot spune multe, dar mi-e milă de el. Dacă îi răspund, nici la emisiunea aia la care apare nu mai poate să apară. Singurul sentiment față de el îmi este de milă. Dacă avea puțin creier în cap, juca la Real Madrid sau la Barcelona, pentru că a fost un jucător uriaș.

Pot să mă supăr pe Lupu? El are creierul cât o bibilică. Cum să mă supăr pe Lupu? Suntem nebuni?", a spus Chirilă, la conferința de presă de după Steaua - CS Dinamo 0-0.