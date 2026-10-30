Gloria Bistrița s-a impus pe teren propriu în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a doua a Cupei României.

Golul victoriei echipei gazdă a fost marcat de Antonio Bradu în minutul 23, în uram unei gafe în apărare a lui Dylan Batubinsika.

Bogdan Lobonț a spus unde a greșit FCSB: „Dacă tratezi fotbalul superficial ești penalizat

Fostul internațional a vorbit despre înfrângerea surprinzătoare a lui FCSB din Cupa României.

Bogdan Lobonț e de părere că rezervele fostei campioane ar fi putut face mai multe, dar nu au luat în serios meciul cu Gloria Bistrița.

„Dacă tratezi fotbalul superficial ești penalizat. Craiova aseară a părut că a intrat cam pe vârfuri, nu mai vorbim despre FCSB. A spus și Reghe după partidă că s-a hazardat puțin că a făcut multe schimbări în primul '11', dar și jucătorii care au intrat în teren sunt legitimați la FCSB.

Din punctul nostru de vedere e mai palpitant, pentru că și acolo este o grupă extrem de echilibrată, sunt șase echipe care au șansa să treacă în faza următoare a competiției. Cine și-a respectat blazonul și emblema, a fost Dinamo contra Chindiei.

Mi se pare puțin ciudat că FCSB nu reușește să câștige la Bistrița, în condițiile în care Bistrița nu trece printr-o perioadă bună”, a spus Bogdan Lobonț în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

FCSB a pierdut la Bistrița și a coborât pe locul doi, sub FC Bihor. Roș-albaștrii au trei puncte, ăn urma succesului cu FC Argeș, scor 5-0, din prima rundă, în timp ce orădenii au patru puncte după o remiză și un succesul, 2-1 cu Csikszereda.

Pentru FCSB urmează meciul cu ”U” Cluj din campionat, iar în Cupa României vor avea ultimul meci al grupei cu Csikszereda, care va fi decisiv pentru calificare.