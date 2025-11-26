Echipa antrenată de Marius Ștefan a deschis scorul prin Alexandru Stoian în minutul 49. Mijlocașul ofensiv a punctat în Youth League la doar câteva zile după ce a înscris și pentru echipa de seniori, în meciul cu Petrolul. Stoian a înscris cu capul, din centrarea lui Colibășanu.

Reacția maghiarilor după ce Academia Puskas a învins-o pe FCSB în Youth League

Avantajul roș-albaștrilor nu a durat mult, iar maghiarii au egalat prin Zsombor Varga după doar 9 minute. După ce a lovit bara în două rânduri, oaspeții au reușit să marcheze golul victoriei în minutul 72, când Zsolt Krupa a tras puternic de la marginea zonei de pedeapsă.

Meciul retur este programat pe 10 decembrie.

Maghiarii au reacționat la scurt timp după finalul jocului: ”Academia Puskas poate aborda returul de la Felcsut de pe 10 decembrie într-o poziție favorabilă.

În prima repriză a meciului nu s-a marcat niciun gol, iar la începutul reprizei secunde gazdele au trecut în avantaj. Krupa Zsolt ar fi putut egala imediat, dar a trimis mingea în stâlpul din stânga de la 16 metri. Apoi, în urma unei acțiuni pe partea stângă a lui Magyarics Erik, Varga Zsombor a trimis mingea în colțul drept jos.

Puskas a rămas în atac chiar și la scorul de 1–1: mingea trimisă cu capul de Mondovics a fost respinsă cu ajutorul barei de Matei Popa, iar după un aut al lui Budai Attila, apărătorii români nu l-au luat în serios pe Krupa, care a șutat nestingherit din 17 metri în partea stângă a porții.

În ultimele 20 de minute, FCSB a avut o singură ocazie serioasă de a egala: Luca Ilie, intrat ca rezervă, a șutat peste poartă dintr-o poziție bună. Ulterior, echipa de la Felcsut și-a păstrat avantajul aproape fără emoții”, au scris maghiarii de la Utanpotlassport.

