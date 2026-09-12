Lovitură pentru Rapid: una dintre vedetele lui Pancu a "dispărut"

Cu câteva ore înaintea partidei din Giulești, Rapid a anunțat lotul pe care se poate baza Daniel Pancu. O absență importantă pentru giuleșteni este în continuare Claudiu Petrila, care a jucat în doar trei partide din acest sezon.

Claudiu Petrila, din nou absent din lot!

Petrila a devenit indisponibil de la meciul cu Dinamo, de pe 15 august. Conducerea celor de la Rapid anunța atunci că fotbalistul de bandă "a simțit ceva la mușchi în timpul încălzirii, dar nu e ceva grav".

Cu toate acestea, Petrila ar putea ajunge la aproape două luni de indisponibilitate. Victor Angelescu a anunțat recent că revenirea fotbalistului s-ar putea produce după pauza pentru meciurile echipelor naționale, în octombrie.

Pe lângă meciul cu FC Voluntari, Petrila ar urma să rateze astfel și duelul cu FC Argeș, din runda următoare.

În acest sezon, Petrila a fost o singură dată titular sub comanda lui Pancu, la partida cu FC Botoșani (1-1), când a și înscris. Ulterior, a mai fost introdus în reprizele secunde ale meciurilor cu CFR Cluj (3-1) și UTA Arad (0-0).

Petrila a fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la Rapid în ediția precedentă de campionat, una în care a marcat 4 goluri și a oferit 11 pase decisive.