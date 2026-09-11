Adrian Mutu, dur după primele meciuri ale lui Drăgușin la Fiorentina: „Băi, ai jucat la Tottenham”

Radu Drăgușin a schimbat echipa în perioada de mercato de vară. După un an și jumătate la Tottenham, fundașul a decis să revină în Italia, țară în care s-a consacrat.

Adrian Mutu, dur după primele meciuri ale lui Drăgușin la Fiorentina

Spre deosebire de perioada petrecută la Tottenham, Radu Drăgușin este titular cert la formația din Firenze. În ciuda faptului că italienii au investit foarte mult în mercato, rezultatele nu sunt pe măsură.

Adrian Mutu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Fiorentinei, astfel că poate să își dea cu părerea de rezultate. Întrebat despre Radu Drăgușin, „Briliantul” a transmis un mesaj clar: fundașul este prea timid.

Fostul atacant e de părere că Radu Drăgușin ar trebui să-și schimbe atitudinea, în condițiile în care acesta are un alt statut, fiind jucător în Premier League, campionat ce se vede la VOYO, în stagiunea precedentă.

„Drăgușin a fost prea aspru criticat la meciul cu Roma, pentru că nu a jucat singur. El nu are o așa mare vină. Când am fost la Firenze și l-am văzut pe viu, a jucat în nota echipei la meciul cu Frosinone.

L-am văzut prea timid, mă refer la atitudine. Prea timid, nu pot să spun că e un jucător fricos, dar mi se părea că nu are curajul de a propune ceva. Și pe construcție, îl vedeam timid și în dueluri. Băi, ai jucat la Tottenham, ai ajuns acum unde ai crescut. Totuși ai venit de la Tottenham și ar trebui să te comporți ca un lider. Se vede că e puternic și că are curaj.

Nu l-a ajutat echipa, a avut și ghinion în meciul cu Frosinone. Dacă marcau, cred că se termina 4-1 pentru Fiorentina. Drăgușin mi s-a părut timid. Mi-a părut rău pentru el, chiar am discutat cu el. Am încercat să îl încurajez și să nu uite cine e. El trebuie să-și dea seama ce are, parcă e nesigur.

Eu sper să nu-și piardă locul de titular. Acum, echipa e total schimbată față de anul trecut. E o echipă nouă la Fiorentina. Chiar dacă va sta un meci sau două pe banca de rezerve, el nu trebuie să-și piardă speranța”, a spus Adrian Mutu, la Digi Sport.