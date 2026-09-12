Fostul selecționer al naționalei României este în căutarea unei echipe, dar nu se grăbește să semneze, pentru că își dorește un proiect serios și cât mai pe placul lui.

Edi Iordănescu a antrenat-o ultima oară pe Legia Varșovia, unde a stat doar patru luni, după ce a semnat în iulie 2025 cu gruparea poloneză.

Cum au comentat ucrainenii oferta refuzată de Edi Iordănescu

Tehnicianul româna a fost foarte aproape să semneze cu Dinamo Kiev în Ucraina, dar în cele din urmă înțelegerea între cele două părți nu s-a finalizat.

Presa din Ucraina a scris despre ceea ce s-a întâmplat în cele din urmă ți motivul pentru care Edi Iordănescu a refuzat oferta de 1,2 milioane de euro pe sezon, cu un contract valabil pe trei ani.

Ucrainenii au scris că Edi Iordănescu s-a sfătuit cu familia și a decis să nu semneze cu Dinamo Kiev din cauza războiului dintre Ucraina și Rusia.

„Edward Iordănescu a acceptat un nou post, dar acest lucru nu mai are relevanță. Clubul din capitală i-a oferit deja antrenorului un contract pe trei ani cu un salariu foarte bun, însă Edward a analizat această ofertă și a evaluat riscurile asociate războiului din Ucraina”, au notat cei de la sport.ua.

FCSB, FC Vaslui, Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, România, Legia Varșovia sunt echipele pe care le-a antrenat Edi Iordănescu de-a lungul carierei de tehnician.

Robet Niță: "Mirel Rădoi sau Edi Iordănescu nu sunt confortabili pentru Gigi Becali"

Anterior, Gigi Becali a încercat să aducă un alt antrenor la FCSB. A recunoscut că avea un acord cu Ianis Zicu, însă mutarea a picat după ce galeria s-a opus, având în vedere trecutul dinamovist al actualului antrenor de la Metaloglobus.

Robert Niță este de părere că va fi foarte greu ca Gigi Becali să găsească un antrenor important pentru FCSB, care să fie și legat de istoria clubului într-un fel sau altul. Fostul atacant de la Steaua și Rapid a oferit și două exemple în acest sens, Mirel Rădoi și Edi Iordănescu.

De altfel, Gigi Becali a recunoscut că a încercat să ia legătura cu Mirel Rădoi în ultimele zile, însă tehnicianul demis recent de la Gaziantep nu a răspuns. De asemenea, Dan Petrescu a revenit o revenire în antrenorat până vara viitoare.

"Rădoi nu răspunde la telefon. Poate e supărat, e ocupat. Nu răspunde, nu știm de ce. Dar nu cred că Rădoi sau Edi Iordănescu sunt confortabili pentru patron. Ei au alte standarde, doresc altceva, au o carieră, au un nume, au un prestigiu, au ceva de apărat în spate. Probabil că nu e confortabil nici pentru patron să numească un antrenor, să discute cu el ceva, iar după să nu-i mai răspundă la telefon.

Dacă ne întoarcem mult în urmă, a venit Costel Gâlcă la FCSB. La un moment dat, nu a mai ascultat de patron. Când a început să aibă rezultate, n-a mai ascultat. Patronul a spus după că Gâlcă nu o să mai antreneze în viața lui la FCSB", a spus Robert Niță, la VOYO Sport Live.