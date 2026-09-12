Runda a 4-a din Premier League este pe cale să înceapă. Toate partidele vor putea fi vizionate în exclusivitate pe platforma VOYO . Etapa debutează cu 5 partide de foc.

Min. 34: GOOOOL Hull City! face dubla cu un șut din prima și își aduce echipa în avantaja.

Min. 28: GOOOL Hull City! Giles trimite către Belloumi, iar algerianul profită de o gafă în apărarea lui Chelsea și egalează.

Etapa a 4-a din Premier League începe sâmbătă, 12 septembrie

Derby-ul Manchester dintre City și United este de departe cea mai tare partidă a etapei, dar marile echipe Liverpool, Arsenal, Chelsea și Tottenham vor avea parte de meciuri extrem de interesante.

Etapa debutează cu meciul de pe „Anfield” dintre Liverpool și Fulham, care se va juca sâmbătă, de la ora 17:00. De la aceeași oră se vor juca Chelsea -Hull City, Crystal Palace – Ipswich, Aston Villa – Nottingham Forest și Bournemouth – Brentford.

Tottenham o va întâlni pe Everton în aceeași zi, de la ora 19:30, în timp ce campioana Premier League, Arsenal se va deplasa pe terenul lui Sunderland, iar meciul va avea loc de la 22:00.

Cu siguranță, cel mai tare meci al etapei a patra din Premier League este Manchester United - Manchester City, care se joacă duminică, de la ora 18:30. Programul complet al rundei este următorul:

Sâmbătă, 12 septembrie

Liverpool – Fulham, 17:00

Bournemouth – Brentford, 17:00

Aston Villa – Nottingham Forest, 17:00

Chelsea – Hull City, 17:00

Crystal Palace – Ipswich, 17:00

Tottenham – Everton, 19:30

Sunderland – Arsenal, 22:00

Duminică, 13 septembrie

Coventry – Brighton, 16:00

Manchester United – Manchester City, 18:30

Luni, 14 septembrie

Leeds – Newcastle, 22:00

Premier League se vede pe VOYO

Cele mai importante faze ale confruntării din campionatul Angliei vor fi redate în format LIVE VIDEO & TEXT de către site-ul Sport.ro.

După trei runde, Manchester City și Arsenal au maxim de puncte. Fără doar și poate, Hull City este revelația startului de sezon, nou-promovata având două victorii și o remiză în Premier League.