Propunere INCREDIBILA pentru Real Madrid! Unde ar putea sa-si joace meciurile de pe teren propriu cand Bernabeu va fi in constructie

Stadionul legendar al "galacticilor" va fi modernizat, iar baietii lui Zidane au nevoie de un stadion pe care sa-si joace meciurile de acasa.

Real Madrid s-a gandit sa joace pe stadionul Alfredo di Stefano, unde isi are baza de pregatire. Presedintele clubului rival din Madrid, Enrique Cerezo, a venit insa cu o propunere care a luat prin surprindere pe toata lumea.

Acesta a spus ca este de acord ca rivalii sa isi dispute meciurile de pe teren propriu pe arena Wanda Metropolitano.

"Sa nu se indoiasca nimeni ca vom fi la dispozitia lui Real Madrid. Le vom permite celor de la Real sa foloseasca Wanda Metropolitano. Nimeni nu trebuie sa aiba vreun dubiu legat de acest aspect. Daca, spre finalul sezonului, vom putea avea fani pe stadioane, vom fi la dispozitia Madridului in cazul in care vor dori sa joace pe arena noastra", a declarat presedintele lui Atletico Madrid.

Oficialii orasului Madrid au amintit ca ceva asemanator s-a mai intamplat in trecut, cand Atletico avea stadionul in constructie.

Posibilitatea ca fanii sa revina in tribune in acest sezon a deschis aceasta dezbatere cu privire la modul in care "galacticii" ar trebui sa actioneze, desi ei se hotarasera sa joace pe stadionul Alfredo di Stefano, in absenta suporterilor.

Atat oficiali ai fotbalului, cat si sustinatorii lui Real Madrid sustin acum faptul ca echipa lui Zidane ar trebui sa joace pe stadionul lui Atletico Madrid pentru a putea evolua in conditii egale cu celalalte echipe, beneficiind de prezenta unor fani in tribune atunci cand acest lucru va fi posibil.